Ny seger för Hanviken mot drömmotståndet

Hanviken vann med 2–1 mot Karlskrona

Hanvikens åttonde seger på de senaste tio matcherna

Alex Ek matchvinnare för Hanviken

Karlskrona är lite av ett drömmotstånd för Hanviken. På lördagen vann Hanviken på nytt – den här gången hemma i Tyresö Ishall. Matchen i hockeyettan södra slutade 2–1 (0–0, 1–0, 1–1). Det var Hanvikens femte raka seger mot Karlskrona.

Segern var Hanvikens åttonde på de senaste tio matcherna.

Hanviken–Karlskrona – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Edvin Isén gjorde 1–0 till Hanviken 13.47 in i andra perioden efter pass från Alex Ek och Jacob Samuelsson.

4.30 in i tredje perioden nätade Hanvikens Alex Ek framspelad av Adam Falk och ökade ledningen. 12.30 in i perioden satte Rasmus Olofsson pucken och reducerade. Men mer än så orkade Karlskrona inte med.

I tabellen innebär det här att Hanviken nu ligger på nionde plats i tabellen. Karlskrona är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hanviken med 5–4 efter att matchen gått till förlängning .

Nästa motstånd för Hanviken är Nyköping. Karlskrona tar sig an Halmstad hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 19.00.

Hanviken–Karlskrona 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Andra perioden: 1–0 (33.47) Edvin Isén (Alex Ek, Jacob Samuelsson).

Tredje perioden: 2–0 (44.30) Alex Ek (Adam Falk), 2–1 (52.30) Rasmus Olofsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 3-0-2

Karlskrona: 3-0-2

Nästa match:

Hanviken: Nyköpings SK, borta, 28 januari 19.00

Karlskrona: Halmstad Hammers HC, hemma, 28 januari 19.00