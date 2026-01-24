Ny seger för Hanviken mot drömmotståndet
- Hanviken vann med 2–1 mot Karlskrona
- Hanvikens åttonde seger på de senaste tio matcherna
- Alex Ek matchvinnare för Hanviken
Karlskrona är lite av ett drömmotstånd för Hanviken. På lördagen vann Hanviken på nytt – den här gången hemma i Tyresö Ishall. Matchen i hockeyettan södra slutade 2–1 (0–0, 1–0, 1–1). Det var Hanvikens femte raka seger mot Karlskrona.
Segern var Hanvikens åttonde på de senaste tio matcherna.
Hanviken–Karlskrona – mål för mål
Första perioden blev mållös.
Edvin Isén gjorde 1–0 till Hanviken 13.47 in i andra perioden efter pass från Alex Ek och Jacob Samuelsson.
4.30 in i tredje perioden nätade Hanvikens Alex Ek framspelad av Adam Falk och ökade ledningen. 12.30 in i perioden satte Rasmus Olofsson pucken och reducerade. Men mer än så orkade Karlskrona inte med.
I tabellen innebär det här att Hanviken nu ligger på nionde plats i tabellen. Karlskrona är på andra plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Hanviken med 5–4 efter att matchen gått till förlängning .
Nästa motstånd för Hanviken är Nyköping. Karlskrona tar sig an Halmstad hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 19.00.
Hanviken–Karlskrona 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)
Hockeyettan södra, Tyresö Ishall
Andra perioden: 1–0 (33.47) Edvin Isén (Alex Ek, Jacob Samuelsson).
Tredje perioden: 2–0 (44.30) Alex Ek (Adam Falk), 2–1 (52.30) Rasmus Olofsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Hanviken: 3-0-2
Karlskrona: 3-0-2
Nästa match:
Hanviken: Nyköpings SK, borta, 28 januari 19.00
Karlskrona: Halmstad Hammers HC, hemma, 28 januari 19.00
