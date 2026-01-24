Prenumerera

Ny seger för Hanviken mot drömmotståndet

  • Hanviken vann med 2–1 mot Karlskrona

  • Hanvikens åttonde seger på de senaste tio matcherna

  • Alex Ek matchvinnare för Hanviken

Karlskrona är lite av ett drömmotstånd för Hanviken. På lördagen vann Hanviken på nytt – den här gången hemma i Tyresö Ishall. Matchen i hockeyettan södra slutade 2–1 (0–0, 1–0, 1–1). Det var Hanvikens femte raka seger mot Karlskrona.

Segern var Hanvikens åttonde på de senaste tio matcherna.

Hanviken–Karlskrona – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Edvin Isén gjorde 1–0 till Hanviken 13.47 in i andra perioden efter pass från Alex Ek och Jacob Samuelsson.

4.30 in i tredje perioden nätade Hanvikens Alex Ek framspelad av Adam Falk och ökade ledningen. 12.30 in i perioden satte Rasmus Olofsson pucken och reducerade. Men mer än så orkade Karlskrona inte med.

I tabellen innebär det här att Hanviken nu ligger på nionde plats i tabellen. Karlskrona är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hanviken med 5–4 efter att matchen gått till förlängning .

Nästa motstånd för Hanviken är Nyköping. Karlskrona tar sig an Halmstad hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 19.00.

Hanviken–Karlskrona 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Andra perioden: 1–0 (33.47) Edvin Isén (Alex Ek, Jacob Samuelsson).

Tredje perioden: 2–0 (44.30) Alex Ek (Adam Falk), 2–1 (52.30) Rasmus Olofsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 3-0-2

Karlskrona: 3-0-2

Nästa match:

Hanviken: Nyköpings SK, borta, 28 januari 19.00

Karlskrona: Halmstad Hammers HC, hemma, 28 januari 19.00

