Ny seger för Grästorps IK mot favoritmotståndet

Grästorps IK vann med 4–3 efter förlängning

Anton Kivelä avgjorde för Grästorps IK

Andra raka nederlaget för Kungälv

Grästorps IK har haft det lätt mot Kungälv i hockeyettan södra. Och på onsdagen vann Grästorps IK på nytt – den här gången med 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0) efter förlängning borta i Oasen. Det var Grästorps IK:s femte raka seger mot Kungälv.

Grästorps IK:s assisterande tränare Bjarne Hurtig om matchen:

– Vi började matchen lite avvaktande och låg under efter första med 2–0. I andra gasar vi lite mer och går upp till 2–2 (Böris och Gabbe, sistnämndas första seniormål) och har bud för mer. Via ett fint skott gör sedan Kungälv 3–2 vilket är resultatet när tredje startar. Här är GIK starkare och kvitterar efter ett fint spel genom Berntsson och har även bud på ytterligare mål. I förlängningen är vi det bättre laget och Kivelä avgör. Gött med vinst. Sett över hela matchen är vi det bättre laget. En lagseger där vi krigade för varandra.

Segermålet för Grästorps IK stod Anton Kivelä för 4.01 in i förlängningen.

Grästorps IK hade före onsdagens bortamatch sex förluster i rad.

Kungälv–Grästorps IK – mål för mål

Kungälv tog ledningen efter 5.59 genom Elis Rix assisterad av Tim Bergström och Oliver Gabay. Efter 8.40 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 genom Oliver Gabay med assist av Alexander Olsén.

Grästorps IK reducerade och kvitterade till 2–2 genom Leo Böris och Gabriel Jansson i början av andra perioden i andra perioden.

Kungälv tog ledningen på nytt genom Arvid Fagerberg efter 14.37.

Redan efter 1.31 i tredje perioden kvitterade Grästorps IK genom Rasmus Berntsson på passning från Viktor Bolinder och Rasmus Hultfelt.

Stor matchhjälte för Grästorps IK blev Anton Kivelä som 4.01 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

För tabellens utseende betyder det här att Kungälv ligger på 15:e plats medan Grästorps IK är på 13:e plats.

När lagen senast möttes vann Grästorp med 5–4 efter avgörande på straffar.

I nästa omgång har Kungälv Hanviken borta i Tyresö Ishall, lördag 17 januari 16.00. Grästorps IK spelar hemma mot Vita Hästen fredag 16 januari 19.00.

Kungälv–Grästorps IK 3–4 (2–0, 1–2, 0–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Oasen

Första perioden: 1–0 (5.59) Elis Rix (Tim Bergström, Oliver Gabay), 2–0 (8.40) Oliver Gabay (Alexander Olsén).

Andra perioden: 2–1 (20.25) Leo Böris (Anton Kivelä, Viktor Bolinder), 2–2 (26.11) Gabriel Jansson (Viktor Sandström Hult, Rasmus Berntsson), 3–2 (34.37) Arvid Fagerberg (Tim Bergström, Alexander Labraaten).

Tredje perioden: 3–3 (41.31) Rasmus Berntsson (Viktor Bolinder, Rasmus Hultfelt).

Förlängning: 3–4 (64.01) Anton Kivelä (Felix Bergkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 1-2-2

Grästorps IK: 1-0-4

Nästa match:

Kungälv: Hanvikens SK, borta, 17 januari 16.00

Grästorps IK: HC Vita Hästen, hemma, 16 januari 19.00