Ny seger för Gislaved mot Värnamo

Värnamo har varit lite av ett drömmotstånd för Gislaved. På lördagen tog Gislaved ännu en seger borta mot Värnamo. Matchen i U20 Div 1 C syd vår herr slutade 6–4 (1–0, 3–2, 2–2). Det var Gislaveds fjärde raka seger mot just Värnamo.

Sanny Hoffrén gjorde 1–0 till Gislaved efter 9.23 på passning från Sigge Bjelke och Wilmer Bjelke.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Gislaved ökade ledningen till 2–5 genom Sigge Bjelke efter 4.04 i tredje perioden.

Värnamo reducerade dock till både 3–5 och 4–5 genom Emil Hansson och Isak Sjöqvist i tredje perioden.

Gislaved kunde dock avgöra till 4–6 med 1.18 kvar av matchen genom Tom Colin.

Wilmer Bjelke gjorde ett mål för Gislaved och spelade fram till tre mål, Sanny Hoffrén stod för fyra poäng, varav två mål och Sigge Bjelke gjorde ett mål och två assist. Axel Lageskog gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Värnamo.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Gislaved med 10–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Gislaveds SK vunnit.

I nästa omgång har Värnamo Nybro borta i Liljas Arena, tisdag 20 januari 19.10. Gislaved spelar borta mot Lenhovda måndag 19 januari 19.00.

Värnamo–Gislaved 4–6 (0–1, 2–3, 2–2)

U20 Div 1 C syd vår herr, Axelent Arena

Första perioden: 0–1 (9.23) Sanny Hoffrén (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke).

Andra perioden: 0–2 (25.07) Teodor Qvarnström (Wilmer Bjelke), 1–2 (29.33) Axel Lageskog (Filip Bui), 1–3 (32.51) Sanny Hoffrén (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke), 1–4 (37.38) Wilmer Bjelke (Christoffer Torell, Sanny Hoffrén), 2–4 (38.56) Emil Hansson (Axel Lageskog, Adam Green).

Tredje perioden: 2–5 (44.04) Sigge Bjelke (Sanny Hoffrén), 3–5 (45.38) Emil Hansson (Filip Bui, Axel Lageskog), 4–5 (55.15) Isak Sjöqvist, 4–6 (58.42) Tom Colin (Amaury Sarzier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värnamo: 2-0-3

Gislaved: 3-0-2

Nästa match:

Värnamo: Nybro Vikings IF, borta, 20 januari 19.10

Gislaved: Lenhovda IF, borta, 19 januari 19.00