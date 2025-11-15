Ny seger för Frölunda mot HV 71

Frölunda-seger med 11–0 mot HV 71

Frölundas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Adam Nömme tremålsskytt för Frölunda

Frölunda fortsätter att ha det lätt mot HV 71 i U20 nationell södra. På lördagen vann Frölunda på nytt – den här gången med hela 11–0 (3–0, 3–0, 5–0) borta i Prolympiahallen. Det var Frölundas sjunde raka seger mot HV 71.

Segern var Frölundas sjätte på de senaste sju matcherna.

Resultatet innebär att HV 71 nu har fyra förluster i rad.

Alexander Eklöf matchvinnare för Frölunda

I första perioden var det Frölunda som var vassast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var Frölunda starkast och gick från 0–3 till 0–6 genom mål av Adam Nömme, Zacharias Käll och Hugo Kalinagil. Frölunda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Adam Nömme, som gjorde två mål, Bosse Meijer, Hugo Lundberg och Axel Järnstedt.

Frölundas Bosse Meijer stod för fem poäng, varav två mål, Adam Nömme gjorde tre mål och spelade fram till ett mål, Hugo Kalinagil gjorde ett mål och tre assist, Måns Toresson hade tre assists, Alexander Eklöf gjorde ett mål och två assist och Zigge Bratt hade tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Frölunda med 5–1.

Nästa motstånd för HV 71 är Växjö. Lagen möts onsdag 19 november 19.00 i Husqvarna Garden. Frölunda tar sig an Linköping borta söndag 16 november 12.00.

HV 71–Frölunda 0–11 (0–3, 0–3, 0–5)

U20 nationell södra, Prolympiahallen

Första perioden: 0–1 (4.14) Alexander Eklöf (Måns Toresson, Hugo Kalinagil), 0–2 (5.05) Gustav Gäbel (Bosse Meijer, Gian Meier), 0–3 (19.59) Bosse Meijer (Felix Sibbesson, Adam Nömme).

Andra perioden: 0–4 (26.18) Adam Nömme (Bosse Meijer, Zigge Bratt), 0–5 (28.11) Zacharias Käll (Alexander Eklöf, Hugo Kalinagil), 0–6 (37.09) Hugo Kalinagil (Alexander Eklöf, Måns Toresson).

Tredje perioden: 0–7 (51.48) Adam Nömme, 0–8 (53.35) Bosse Meijer (Zigge Bratt, Måns Toresson), 0–9 (54.02) Hugo Lundberg (Hugo Kalinagil, Gian Meier), 0–10 (56.35) Adam Nömme (Zigge Bratt, Bosse Meijer), 0–11 (58.25) Axel Järnstedt (Zacharias Käll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-0-4

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Växjö Lakers HC, hemma, 19 november

Frölunda: Linköping HC, borta, 16 november