Ny seger för Färjestad mot drömmotståndet

Fem raka segrar hade Färjestad mot just Örebro Hockey i SHL inför lördagens match. Och på lördagen segrade Färjestad på nytt – den här gången med 3–0 (1–0, 1–0, 1–0) borta i Behrn Arena.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Färjestads målvakter höll nollan.

Färjestad tog ledningen efter 11.32 genom Joakim Nygård på passning från Filip Roos och David Tomasek.

Efter 10.06 i andra perioden nätade Filip Roos framspelad av Emil Alba och Luke Philp och gjorde 0–2.

Filip Roos gjorde också 0–3 med assist av Viktor Lodin och Jack Berglund efter 8.13 i tredje perioden.

Det här betyder att Örebro Hockey nu ligger på tolfte plats i tabellen och Färjestad är på sjunde plats.

På torsdag 5 februari 19.00 spelar Örebro Hockey borta mot Luleå och Färjestad borta mot Djurgården.

Örebro Hockey–Färjestad 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (11.32) Joakim Nygård (Filip Roos, David Tomasek).

Andra perioden: 0–2 (30.06) Filip Roos (Emil Alba, Luke Philp).

Tredje perioden: 0–3 (48.13) Filip Roos (Viktor Lodin, Jack Berglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 1-1-3

Färjestad: 4-0-1

Nästa match:

Örebro Hockey: Luleå HF, borta, 5 februari 19.00

Färjestad: Djurgårdens IF, borta, 5 februari 19.00