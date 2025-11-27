Ny seger för Enköping mot favoritmotståndet

Enköping vann med 5–4 mot Vallentuna

Erik Nederberg avgjorde för Enköping

Åttonde segern för Enköping

Enköping fortsätter att vinna mot Vallentuna i U18 allettan östra herr. På torsdagen segrade Enköping på nytt – den här gången med hela 5–4 (0–0, 3–1, 2–3) borta i Vallentuna Ishall. Det var Enköpings femte raka seger mot Vallentuna.

Erik Nederberg stod för Enköpings avgörande mål med bara 16 sekunder kvar av slutperioden.

Vallentuna–Enköping – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Enköping stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.17.

Vallentuna reducerade dock till 1–3 genom Alvin Ferm efter 19.59 av perioden.

Enköping inledde tredje perioden med att göra 1–4 genom Gabriel Shafadi innan Vallentuna svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Charlie Bergqvist för framspelad av Elton Cegrell efter 18.02.

I slutminuterna var det dock Enköping som punkterade matchen. Erik Nederberg gjorde matchavgörande 4–5 efter 19.44, på pass av Gabriel Shafadi.

Det här var Vallentunas femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Enköpings åttonde uddamålsseger.

Resultatet innebär att Vallentuna ligger kvar på tionde plats och Enköping på femte plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Enköpings SK HK med 3–2 efter straffar.

Söndag 30 november möter Vallentuna Järna borta 17.30 och Enköping möter Wings Arlanda borta 19.30.

Vallentuna–Enköping 4–5 (0–0, 1–3, 3–2)

U18 allettan östra herr, Vallentuna Ishall

Andra perioden: 0–1 (21.46) Gabriel Söderberg (Tor Nordgren, Svante Lilja), 0–2 (25.33) Oscar Walter (Anton Tolar), 0–3 (30.03) Nils Pettersson (Oscar Lag), 1–3 (39.59) Alvin Ferm (Viggo Ahlqvist, Ludvig Traugott).

Tredje perioden: 1–4 (45.45) Gabriel Shafadi (Erik Nederberg), 2–4 (55.18) Rune Af Sandberg (Vincent Stålenhag, Alvin Ferm), 3–4 (56.28) Rune Af Sandberg (Isac Mattsson), 4–4 (58.02) Charlie Bergqvist (Elton Cegrell), 4–5 (59.44) Erik Nederberg (Gabriel Shafadi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 1-0-4

Enköping: 3-0-2

Nästa match:

Vallentuna: Järna SK, borta, 30 november

Enköping: Wings HC Arlanda, borta, 30 november