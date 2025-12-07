Ny seger för Colorado mot drömmotståndet

Colorado vann med 3–2 mot Philadelphia

Colorados fjärde seger på de senaste fem matcherna

Valerij Nitjusjkin avgjorde för Colorado

Colorado har haft det lätt mot Philadelphia i NHL. Och på söndagen vann Colorado på nytt – den här gången med 3–2 (2–1, 1–1, 0–0) borta i Wells Fargo Center. Det var Colorados fjärde raka seger mot Philadelphia.

Segern var Colorados fjärde på de senaste fem matcherna.

Nashville nästa för Colorado

Philadelphia tog ledningen i början av första perioden genom Sean Couturier.

Brock Nelson och Brent Burns gjorde att Colorado vände till underläget till ledning med 1–2.

Efter 1.43 i andra perioden nätade Valerij Nitjusjkin framspelad av Victor Olofsson och Devon Toews och gjorde 1–3.

Philadelphias Travis Konecny gjorde 2–3 efter 5.49 på pass av Emil Andrae och Christian Dvorak.

Tredje perioden blev mållös och Colorado höll i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var Philadelphias sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Colorados sjätte uddamålsseger.

Lagen möts igen 24 januari i Ball Arena.

Onsdag 10 december spelar Philadelphia hemma mot San Jose 01.00 och Colorado mot Nashville borta 03.30 i Bridgestone Arena.

Philadelphia–Colorado 2–3 (1–2, 1–1, 0–0)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 1–0 (2.07) Sean Couturier (Noah Juulsen, Owen Tippett), 1–1 (8.19) Brent Burns (Martin Necas, Jack Drury), 1–2 (19.10) Brock Nelson (Nathan MacKinnon, Cale Makar).

Andra perioden: 1–3 (21.43) Valerij Nitjusjkin (Victor Olofsson, Devon Toews), 2–3 (25.49) Travis Konecny (Emil Andrae, Christian Dvorak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-0-2

Colorado: 4-0-1

Nästa match:

Philadelphia: San Jose Sharks, hemma, 10 december

Colorado: Nashville Predators, borta, 10 december