Ny seger för Colorado mot Chicago

Seger för Colorado med 3–1 mot Chicago

Cale Makar tvåmålsskytt för Colorado

Gavin Brindley avgjorde för Colorado

Chicago är ett motstånd som verkar passa bra för Colorado. På söndagen tog Colorado ännu en seger hemma mot just Chicago. Matchen i NHL slutade 3–1 (0–1, 1–0, 2–0). Det var Colorados fjärde raka seger mot just Chicago.

Cale Makar tvåmålsskytt för Colorado

Connor Bedard gjorde 1–0 till Chicago efter sex minuter assisterad av Tyler Bertuzzi och Teuvo Teräväinen.

Colorado kvitterade till 1–1 alldeles i slutsekunderna av andra perioden när Cale Makar hittade rätt efter förarbete från Nathan MacKinnon och Martin Necas.

7.31 in i tredje perioden slog Gavin Brindley till framspelad av Sam Malinski och Devon Toews och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.27 kvar att spela på nytt genom Cale Makar på passning från Nathan MacKinnon och Martin Necas. Makar fullbordade därmed Colorados vändning.

När lagen möttes senast vann Colorado med 1–0.

Colorado tar sig an Los Angeles i nästa match borta tisdag 3 mars 04.30. Chicago möter Utah Mammoth borta söndag 1 mars 22.00.

Colorado–Chicago 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (6.31) Connor Bedard (Tyler Bertuzzi, Teuvo Teräväinen).

Andra perioden: 1–1 (39.51) Cale Makar (Nathan MacKinnon, Martin Necas).

Tredje perioden: 2–1 (47.31) Gavin Brindley (Sam Malinski, Devon Toews), 3–1 (58.33) Cale Makar (Nathan MacKinnon, Martin Necas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 3-0-2

Chicago: 1-0-4

Nästa match:

Colorado: Los Angeles Kings, borta, 3 mars 04.30

Chicago: Utah Mammoth, borta, 1 mars 22.00