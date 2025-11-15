Ny seger för Clemensnäs mot Kiruna

Seger för Clemensnäs med 9–3 mot Kiruna

Clemensnäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

William Boström gjorde tre mål för Clemensnäs

Clemensnäs har haft det lätt mot Kiruna i U20 region norr A herr. Och på lördagen vann Clemensnäs på nytt – den här gången med hela 9–3 (2–0, 2–3, 5–0) borta i Lombiahallen. Det var Clemensnäs femte raka seger mot Kiruna.

Segern var Clemensnäs fjärde på de senaste fem matcherna.

Ville Renling matchvinnare för Clemensnäs

Clemensnäs spelade bäst i första perioden som laget vann med 2–0.

I andra perioden var det i stället Kiruna som hade greppet. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Även i tredje perioden var Clemensnäs starkast och gick från 3–4 till 3–9 genom två mål av William Boström, ett mål av Liam Hedman, ett mål av Viktor Manberg och ett mål av Erland Mandalh och avgjorde matchen.

Clemensnäs William Boström stod för fem poäng, varav tre mål, Ville Renling gjorde ett mål och spelade fram till två mål, Liam Hedman gjorde ett mål och två assist och Hugo Dahlborg gjorde ett mål och två assist.

Det här betyder att Clemensnäs ligger på tredje plats i tabellen och Kiruna är på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Clemensnäs HC med 5–2.

Söndag 16 november möter Kiruna Lejon hemma 11.30 och Clemensnäs möter Kalix borta 11.00.

Kiruna–Clemensnäs 3–9 (0–2, 3–2, 0–5)

U20 region norr A herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (15.46) William Boström (Ville Renling, Liam Hedman), 0–2 (16.15) Alex Boström (Erland Mandalh, Ruben Wikström-Öhman).

Andra perioden: 1–2 (23.43) Scott Paulsson (Viggo Mämmi, Alvin Zakrisson), 1–3 (24.45) Hugo Dahlborg (Liam Hedman, Ville Renling), 1–4 (29.17) Ville Renling (William Boström), 2–4 (36.22) Wilgot Älvero (Mattias Svensson, Tage Carlsten), 3–4 (39.30) Tage Carlsten (Wilgot Älvero, Edgar Klavins).

Tredje perioden: 3–5 (44.33) Liam Hedman (Hugo Dahlborg, William Boström), 3–6 (46.18) William Boström (Gustav Oja), 3–7 (54.52) Erland Mandalh (Hugo Bystedt, Ruben Wikström-Öhman), 3–8 (58.23) William Boström (Elmer Grenholm), 3–9 (59.43) Viktor Manberg (Ville Sjöstedt, Hugo Dahlborg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 2-0-3

Clemensnäs: 4-0-1

Nästa match:

Kiruna: SK Lejon, hemma, 16 november

Clemensnäs: Kalix HC, borta, 16 november