Ny seger för Boston mot drömmotståndet

Boston vann med 2–1 mot Pittsburgh

Casey Mittelstadt avgjorde för Boston

Erik Karlsson ende målskytt för Pittsburgh

Pittsburgh har varit lite av ett drömmotstånd för Boston. På onsdagen tog Boston ännu en seger hemma mot Pittsburgh. Matchen i NHL slutade 2–1 (2–1, 0–0, 0–0). Det var Bostons fjärde raka seger mot just Pittsburgh.

Det var hemmaseger nummer elva i rad för Boston.

Boston–Pittsburgh – mål för mål

Pittsburgh tog ledningen i början av första perioden genom Erik Karlsson.

Därefter fixade Bostons Casey Mittelstadt och Marat Chusnutdinov att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och Boston höll i sin 2–1-ledning och vann.

När lagen senast möttes vann Boston med 1–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 6 mars. Då möter Boston Nashville i Bridgestone Arena 02.00. Pittsburgh tar sig an Buffalo hemma 01.00.

Boston–Pittsburgh 2–1 (2–1, 0–0, 0–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (0.42) Erik Karlsson (Bryan Rust), 1–1 (5.10) Marat Chusnutdinov (Michael Eyssimont), 2–1 (6.00) Casey Mittelstadt (Nikita Zadorov, Pavel Zacha).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 2-2-1

Pittsburgh: 3-1-1

Nästa match:

Boston: Nashville Predators, borta, 6 mars 02.00

Pittsburgh: Buffalo Sabres, hemma, 6 mars 01.00