Ny seger för Boston mot drömmotståndet
- Boston vann med 2–1 mot Pittsburgh
- Casey Mittelstadt avgjorde för Boston
- Erik Karlsson ende målskytt för Pittsburgh
Pittsburgh har varit lite av ett drömmotstånd för Boston. På onsdagen tog Boston ännu en seger hemma mot Pittsburgh. Matchen i NHL slutade 2–1 (2–1, 0–0, 0–0). Det var Bostons fjärde raka seger mot just Pittsburgh.
Det var hemmaseger nummer elva i rad för Boston.
Boston–Pittsburgh – mål för mål
Pittsburgh tog ledningen i början av första perioden genom Erik Karlsson.
Därefter fixade Bostons Casey Mittelstadt och Marat Chusnutdinov att laget vände underläge till ledning med 2–1.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
Tredje perioden blev mållös och Boston höll i sin 2–1-ledning och vann.
När lagen senast möttes vann Boston med 1–0.
Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 6 mars. Då möter Boston Nashville i Bridgestone Arena 02.00. Pittsburgh tar sig an Buffalo hemma 01.00.
Boston–Pittsburgh 2–1 (2–1, 0–0, 0–0)
NHL, TD Garden
Första perioden: 0–1 (0.42) Erik Karlsson (Bryan Rust), 1–1 (5.10) Marat Chusnutdinov (Michael Eyssimont), 2–1 (6.00) Casey Mittelstadt (Nikita Zadorov, Pavel Zacha).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Boston: 2-2-1
Pittsburgh: 3-1-1
Nästa match:
Boston: Nashville Predators, borta, 6 mars 02.00
Pittsburgh: Buffalo Sabres, hemma, 6 mars 01.00
