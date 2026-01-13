Ny seger för Boro/Vetlanda mot KRIF Hockey J20

Boro/Vetlanda vann med 7–2 mot KRIF Hockey J20

Boro/Vetlandas femte seger på de senaste sex matcherna

Wiggo Sörensson avgjorde för Boro/Vetlanda

KRIF Hockey J20 har varit lite av ett drömmotstånd för Boro/Vetlanda. På tisdagen tog Boro/Vetlanda ännu en seger hemma mot KRIF Hockey J20. Matchen i U20 juniorettan syd herr slutade hela 7–2 (2–0, 4–1, 1–1). Det var Boro/Vetlandas femte raka seger mot just KRIF Hockey J20.

Segern var Boro/Vetlandas femte på de senaste sex matcherna.

Boro/Vetlanda–KRIF Hockey J20 – mål för mål

Wille Krafft-Hernegård gjorde 1–0 till Boro/Vetlanda efter 16 minuters spel efter pass från William Ribbholm. Laget ökade också ledningen till 2–0 när Hugo Borg slog till på passning från Hampus Arvsäter och Felix Hansen efter 18.28.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

11.54 in i tredje perioden nätade Boro/Vetlandas Olle Karlsson på nytt på pass av Wiggo Sörensson och Arvid Rosenqvist och ökade ledningen. Ludvig Huselius stod för målet när KRIF Hockey J20 reducerade till 7–2 med 1.49 kvar att spela. Men mer än så orkade KRIF Hockey J20 inte med.

Boro/Vetlandas Wiggo Sörensson stod för två mål och två assists, Olle Karlsson gjorde två mål och ett målgivande pass och Arvid Rosenqvist hade tre assists.

För Boro/Vetlanda gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan KRIF Hockey J20 är på sjunde plats.

Den 17 februari möts lagen återigen, då i Soft Center Arena.

I nästa match möter Boro/Vetlanda Mörrums GoIS U20 borta och KRIF Hockey J20 möter Kållered hemma. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 14.00.

Boro/Vetlanda–KRIF Hockey J20 7–2 (2–0, 4–1, 1–1)

U20 juniorettan syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 1–0 (16.53) Wille Krafft-Hernegård (William Ribbholm), 2–0 (18.28) Hugo Borg (Hampus Arvsäter, Felix Hansen).

Andra perioden: 2–1 (20.21) Emil Petersen (Malte Jonsson, Olle Johansson), 3–1 (20.39) Wiggo Sörensson (Olle Karlsson, August Andersson), 4–1 (27.25) Wiggo Sörensson (Arvid Rosenqvist), 5–1 (30.42) Olle Karlsson (Wiggo Sörensson, Arvid Rosenqvist), 6–1 (38.07) Wille Krafft-Hernegård (Hugo Petersson).

Tredje perioden: 7–1 (51.54) Olle Karlsson (Wiggo Sörensson, Arvid Rosenqvist), 7–2 (58.11) Ludvig Huselius.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda: 4-0-1

KRIF Hockey J20: 1-1-3

Nästa match:

Boro/Vetlanda: Mörrums GoIS IK, borta, 17 januari 14.00

KRIF Hockey J20: Kållered, hemma, 17 januari 14.00