Ny seger för Boo mot drömmotståndet

Boo vann med 4–3 mot Vallentuna

Edvin Runnäs Boivie avgjorde för Boo

Sjunde förlusten i följd för Vallentuna

Vallentuna har varit lite av ett drömmotstånd för Boo. På söndagen tog Boo ännu en seger borta mot Vallentuna. Matchen i U18 allettan östra herr slutade 4–3 (2–0, 1–2, 1–1). Det var Boos fjärde raka seger mot Vallentuna.

Edvin Runnäs Boivie blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 16.31 in i tredje perioden.

Vallentuna–Boo – mål för mål

Axel Andersson gjorde 1–0 till Boo efter bara 56 sekunder assisterad av Oliver Dansk.

Laget gjorde 0–2 efter 14.01 när Vincent Andersson fick träff på pass av Hjalmar Holmström och Alexander Myrentorp. Vallentuna reducerade dock till 1–2 genom Alvar Nyström tidigt i andra perioden av perioden.

Boo gjorde 1–3 genom Fabian Spjuth efter 10.57.

Vallentuna gjorde 2–3 genom Viggo Ahlqvist med 3.43 kvar att spela av perioden. 11.24 in i tredje perioden nätade Vallentunas Elton Cegrell framspelad av Alvin Ferm och Rune Af Sandberg och kvitterade.

16.31 in i perioden slog Edvin Runnäs Boivie till på pass av Fabian Spjuth och Axel Andersson och avgjorde matchen.

Vallentuna har fem förluster och 14–26 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boo har två vinster och tre förluster och 18–18 i målskillnad. Det här var Vallentunas fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

När lagen möttes senast vann Boo HC med 3–0.

Nästa motstånd för Vallentuna är Viggbyholm. Lagen möts fredag 21 november 19.40 i Hägernäs Ishall. Boo tar sig an Enköping hemma torsdag 20 november 19.45.

Vallentuna–Boo 3–4 (0–2, 2–1, 1–1)

U18 allettan östra herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (0.56) Axel Andersson (Oliver Dansk), 0–2 (14.01) Vincent Andersson (Hjalmar Holmström, Alexander Myrentorp).

Andra perioden: 1–2 (21.12) Alvar Nyström (Isac Mattsson, Viggo Ahlqvist), 1–3 (30.57) Fabian Spjuth (Arsenijs Zaicevs, Max Stavin), 2–3 (36.17) Viggo Ahlqvist.

Tredje perioden: 3–3 (51.24) Elton Cegrell (Alvin Ferm, Rune Af Sandberg), 3–4 (56.31) Edvin Runnäs Boivie (Fabian Spjuth, Axel Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 0-0-5

Boo: 2-0-3

Nästa match:

Vallentuna: Viggbyholms IK, borta, 21 november

Boo: Enköpings SK HK, hemma, 20 november