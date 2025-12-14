Ny seger för Bodens HF mot drömmotståndet

Bodens HF vann med 3–0 mot Vallentuna

Bodens HF:s femte seger på de senaste sex matcherna

Calle Åström avgjorde för Bodens HF

Bodens HF har haft det lätt mot Vallentuna i hockeyettan norra. Och på söndagen vann Bodens HF på nytt – den här gången med 3–0 (1–0, 0–0, 2–0) hemma i Hive Arena. Det var Bodens HF:s sjunde raka seger mot Vallentuna.

Segern var Bodens HF:s femte på de senaste sex matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

I och med detta har Vallentuna 14 förluster i rad.

Piteå nästa för Bodens HF

Bodens HF tog ledningen efter 18.48 genom Calle Åström på pass av Johannes Mäki och Karl Persman.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

12.40 in i tredje perioden nätade Bodens HF:s Andreas Nilsson framspelad av Joshua Laframboise och Oscar Eriksson och ökade ledningen.

Efter 17.56 gjorde Wille Åström också 3–0.

I nästa match möter Bodens HF Piteå hemma på söndag 28 december 16.00. Vallentuna möter Sollentuna fredag 19 december 19.00 borta.

Bodens HF–Vallentuna 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (18.48) Calle Åström (Johannes Mäki, Karl Persman).

Tredje perioden: 2–0 (52.40) Andreas Nilsson (Joshua Laframboise, Oscar Eriksson), 3–0 (57.56) Wille Åström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 4-0-1

Vallentuna: 0-0-5

Nästa match:

Bodens HF: Piteå HC, hemma, 28 december 16.00

Vallentuna: Sollentuna HC, borta, 19 december 19.00