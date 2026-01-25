Ny seger för Ånge mot favoritmotståndet

Ånge segrade – 8–4 mot Teg J20

Kristers Korbans med tre mål för Ånge

Hampus Häggblom matchvinnare för Ånge

Ånge fortsätter att ha det lätt mot Teg J20 i U20 region norr fortsättning herr. På söndagen vann Ånge på nytt – den här gången med 8–4 (2–3, 1–1, 5–0) borta i Visionite Arena. Det var Ånges fjärde raka seger mot Teg J20.

Teg J20 var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 7.56 i andra perioden slog Samuel Lindquist Nilsson till framspelad av Ossian Nordin och gjorde 4–2. Ånges Artem Gunko gjorde 4–3 efter 14.35 på pass av Hampus Häggblom och Lancelot Lundberg.

Ånge hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med hela 0–5 och matchen med 8–4.

Ånges Kristers Korbans stod för fem poäng, varav tre mål.

Det här var fjärde mötet mellan Teg J20 och Ånge den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Ånge IK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 31 januari. Då möter Teg J20 Brooklyn i Lulebohallen 13.00. Ånge tar sig an Piteå hemma 16.00.

Teg J20–Ånge 4–8 (3–2, 1–1, 0–5)

U20 region norr fortsättning herr, Visionite Arena

Första perioden: 0–1 (2.01) Daniels Dzedulis (Gustav Bergsman, Tobias Polakovic), 0–2 (3.24) Kristers Korbans, 1–2 (14.35) Neo Lönnebrink (Wilmer Olofsson, Isak Nordin), 2–2 (18.24) Sixten Englund Muhren (Samuel Lindquist Nilsson, Adrian Karlsson), 3–2 (18.39) Nils Åberg (Lukas Karas, David Motlicek).

Andra perioden: 4–2 (27.56) Samuel Lindquist Nilsson (Ossian Nordin), 4–3 (34.35) Artem Gunko (Hampus Häggblom, Lancelot Lundberg).

Tredje perioden: 4–4 (43.18) Tomas Holan (Tobias Polakovic, Gustav Bergsman), 4–5 (48.11) Hampus Häggblom (Kristers Korbans, Matus Kuzma), 4–6 (52.36) Kristers Korbans (Daniels Dzedulis, Rolands Ramutis), 4–7 (54.54) Jaroslavs Cirkins (Kristers Korbans), 4–8 (57.56) Kristers Korbans (Jaroslavs Cirkins, Rolands Ramutis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Teg J20: 1-0-4

Ånge: 2-1-2

Nästa match:

Teg J20: Brooklyn Tigers HF, borta, 31 januari 13.00

Ånge: Piteå HC, hemma, 31 januari 16.00