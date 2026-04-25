Ny seger för Anaheim Ducks – leder med 2-1

Anaheim Ducks har tagit greppet mot Edmonton, efter seger med 7–4 (2–1, 1–2, 4–1) på hemmaplan i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed leder Anaheim Ducks matchserien med 2-1.

Anaheim Ducks–Edmonton – mål för mål

Anaheim Ducks var starkast i första perioden som laget vann med 2–1.

Ryan Nugent-Hopkins och Kasperi Kapanen såg till att Edmonton vände till ledning med 2–3.

Anaheim Ducks kvitterade till 3–3 genom Alex Killorn assisterad av Mikael Granlund och John Carlson i andra perioden.

Anaheim Ducks hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.53 genom Beckett Sennecke och gick upp till 5–3 innan Edmonton svarade.

Slutresultatet blev 7–4 i Anaheim Ducks favör.

Mikael Granlund gjorde ett mål för Anaheim Ducks och spelade dessutom fram till två mål.

Nästa match spelas i Honda Center på måndag 03.30.

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Honda Center

Första perioden: 0–1 (13.12) Vasilij Podkolzin, 1–1 (16.18) Mason McTavish (Drew Helleson, Tyson Hinds), 2–1 (17.45) Mikael Granlund (Chris Kreider, Leo Carlsson).

Andra perioden: 2–2 (23.57) Kasperi Kapanen (Leon Draisaitl, Connor Murphy), 2–3 (25.39) Ryan Nugent-Hopkins (Evan Bouchard, Connor McDavid), 3–3 (32.37) Alex Killorn (Mikael Granlund, John Carlson).

Tredje perioden: 4–3 (42.53) Beckett Sennecke (Mikael Granlund), 5–3 (43.35) Leo Carlsson (Troy Terry), 5–4 (48.36) Connor McDavid (Leon Draisaitl, Evan Bouchard), 6–4 (56.57) Jeffrey Truchon-Viel (Tim Washe, Jackson LaCombe), 7–4 (58.27) Jackson LaCombe.

Utvisningar, Anaheim Ducks: 3×2 min. Edmonton: 3×2 min.

27 april, 03.30, Anaheim Ducks–Edmonton, i Honda Center