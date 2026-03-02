NY Islanders vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Florida

NY Islanders avgjorde efter 59.29.

Seger för NY Islanders med 5–4 mot Florida

NY Islanders femte seger på de senaste sex matcherna

Det blev seger för NY Islanders hemma mot Florida i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan NY Islanders fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 5–4 (1–2, 2–1, 2–1).

Anders Lee stod för NY Islanders avgörande mål med bara 31 sekunder kvar av slutperioden.

I och med detta har NY Islanders hela fem raka segrar i NHL.

Anders Lee bakom NY Islanders seger

Florida startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Sandis Vilmanis och Sam Bennett innan NY Islanders svarade och gjorde 2–1 genom Matthew Schaefer.

NY Islanders kvitterade också till 2–2 genom Carson Soucy i andra perioden.

Efter 12.04 gjorde Florida 2–3 genom Sam Bennett som gjorde sitt andra mål.

NY Islanders gjorde 3–3 genom Bo Horvat med 2.46 kvar att spela av perioden.

NY Islanders tog ledningen med 4–3, på nytt genom Matthew Schaefer som gjorde sitt andra mål efter 10.29 i tredje perioden.

Florida kvitterade till 4–4 genom Sam Reinhart med 1.58 kvar att spela av perioden.

NY Islanders kunde dock avgöra till 5–4 med 31 sekunder kvar av matchen genom Anders Lee.

Floridas Matthew Tkachuk hade tre assists. Matthew Schaefer gjorde två mål och totalt tre poäng för NY Islanders.

Lagens första möte för säsongen vann Florida med 4–1.

Nästa motstånd för NY Islanders är Anaheim Ducks. Lagen möts torsdag 5 mars 04.00 i Honda Center. Florida tar sig an New Jersey borta onsdag 4 mars 01.00.

NY Islanders–Florida 5–4 (1–2, 2–1, 2–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (3.44) Sandis Vilmanis (A.J Greer, Sergej Bobrovskij), 0–2 (14.54) Sam Bennett (Aaron Ekblad, Matthew Tkachuk), 1–2 (18.01) Matthew Schaefer (Ryan Pulock, Mathew Barzal).

Andra perioden: 2–2 (27.28) Carson Soucy (Simon Holmström, Anthony Deangelo), 2–3 (32.04) Sam Bennett (Matthew Tkachuk), 3–3 (37.14) Bo Horvat (Matthew Schaefer).

Tredje perioden: 4–3 (50.29) Matthew Schaefer (Ondrej Palat), 4–4 (58.02) Sam Reinhart (Aaron Ekblad, Matthew Tkachuk), 5–4 (59.29) Anders Lee.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 5-0-0

Florida: 2-0-3

Nästa match:

NY Islanders: Anaheim Ducks, borta, 5 mars 04.00

Florida: New Jersey Devils, borta, 4 mars 01.00