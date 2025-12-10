NY Islanders segrade i toppmötet mot Vegas

Seger för NY Islanders med 5–4 efter straffar

NY Islanders fjärde seger på de senaste fem matcherna

Bo Horvat tvåmålsskytt för NY Islanders

Det var toppmatch i NHL under onsdagen när NY Islanders tog emot andraplacerade Vegas. NY Islanders vann matchen med 5–4 (1–2, 2–0, 1–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

NY Islanders tog därmed fjärde raka seger mot just Vegas.

Segern var NY Islanders fjärde på de senaste fem matcherna.

Bo Horvat gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Marc Gatcomb och Simon Holmström, målen för Vegas gjordes av Ivan Barbasjev, Pavel Dorofejev, Noah Hanifin och Mitch Marner.

När lagen senast möttes vann New York Islanders med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

I nästa match möter NY Islanders Anaheim Ducks hemma och Vegas möter Philadelphia borta. Båda matcherna spelas fredag 12 december 01.00.