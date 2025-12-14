NY Islanders leder Metropolitan division efter seger mot Tampa Bay

NY Islanders segrade – 3–2 efter straffar

NY Islanders sjätte seger på de senaste sju matcherna

Emil Heineman avgjorde för NY Islanders

NY Islanders slog Tampa Bay hemma med 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 0–0, 1–0) efter straffar och leder nu Metropolitan division efter 33 spelade matcher, en poäng före Carolina. Carolina har dock tre matcher mindre spelade. Tampa Bay ligger på första plats i Atlantic division.

Segern var NY Islanders sjätte på de senaste sju matcherna, och femte hemmasegern i rad.

NY Islanders–Tampa Bay – mål för mål

Matthew Schaefer gjorde 1–0 till NY Islanders efter bara 3.05 på pass av Anthony Duclair och Mathew Barzal.

Laget gjorde 2–0 efter 10.16 när Calum Ritchie hittade rätt efter pass från Anthony Duclair.

Efter 10.13 i andra perioden slog Darren Raddysh till framspelad av Nikita Kutjerov och Jake Guentzel och reducerade åt Tampa Bay.

Redan efter 3.20 i tredje perioden kvitterade Tampa Bay genom JJ Moser efter förarbete av Nikita Kutjerov och Brayden Point.

NY Islanders Emil Heineman satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har New York Islanders vunnit.

NY Islanders tar sig an Detroit i nästa match borta onsdag 17 december 01.00. Tampa Bay möter Florida hemma tisdag 16 december 01.00.

NY Islanders–Tampa Bay 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 0–0, 1–0)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (3.05) Matthew Schaefer (Anthony Duclair, Mathew Barzal), 2–0 (10.16) Calum Ritchie (Anthony Duclair).

Andra perioden: 2–1 (30.13) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, Jake Guentzel).

Tredje perioden: 2–2 (43.20) JJ Moser (Nikita Kutjerov, Brayden Point).

Straffar: 3–2 (65.00) Emil Heineman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 4-0-1

Tampa Bay: 2-1-2

Nästa match:

NY Islanders: Detroit Red Wings, borta, 17 december 01.00

Tampa Bay: Florida Panthers, hemma, 16 december 01.00