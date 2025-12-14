Norrtälje IK U18 vann toppmötet med Tierps HK U18

Norrtälje IK U18 vann med 3–1 mot Tierps HK U18

Norrtälje IK U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Joshua Griffin matchvinnare för Norrtälje IK U18

Det var två topplag som möttes i U18 Div 1 östra A herr under söndagen när Tierps HK U18 tog emot tredjeplacerade Norrtälje IK U18. Norrtälje IK U18 vann matchen med 3–1 (0–0, 2–0, 1–1).

Segern var Norrtälje IK U18:s nionde på de senaste tio matcherna.

Tierps HK U18–Norrtälje IK U18 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

14.35 in i andra perioden spräckte Norrtälje IK U18 nollan genom Victor Olsson efter pass från Isak Söderman och August Alebark.

Efter 16.58 i andra perioden slog Joshua Griffin till framspelad av Elias Karlsson-Oja och William Pettersson och gjorde 0–2.

13.22 in i tredje perioden satte Oliver Hansson pucken på pass av Hugo Vindeland och Nils Rudholm och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Tierps HK U18.

17.57 in i perioden fick Melvin Wallgren utdelning och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

När lagen möttes senast vann Norrtälje IK med 6–5.

Tierps HK U18–Norrtälje IK U18 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

U18 Div 1 östra A herr, Vegahallen

Andra perioden: 0–1 (34.35) Victor Olsson (Isak Söderman, August Alebark), 0–2 (36.58) Joshua Griffin (Elias Karlsson-Oja, William Pettersson).

Tredje perioden: 1–2 (53.22) Oliver Hansson (Hugo Vindeland, Nils Rudholm), 1–3 (57.57) Melvin Wallgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tierps HK U18: 4-0-1

Norrtälje IK U18: 4-0-1