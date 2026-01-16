Norrtälje IK U18 säkrade seger mot Wings Arlanda

Seger för Norrtälje IK U18 med 7–4 mot Wings Arlanda

Kimi Blomstedt avgjorde för Norrtälje IK U18

Andra raka segern för Norrtälje IK U18

Norrtälje IK U18 vann mötet med Wings Arlanda på hemmaplan med 7–4 (2–1, 3–2, 2–1) på fredagen i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

Norrtälje IK U18 har startat med två raka segrar, efter 10–2 mot Värmdö HC 2 i premiären.

Trångsunds IF U18 nästa för Norrtälje IK U18

Norrtälje IK U18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Hannes Blomstedt och Kimi Blomstedt innan Wings Arlanda svarade och gjorde 2–1 genom David Ståhl.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Norrtälje IK U18 vann också tredje perioden 2–1 och ställningen efter tre perioder var 7–4.

Den 12 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Pinbackshallen.

Söndag 18 januari möter Norrtälje IK U18 Trångsunds IF U18 borta 17.30 och Wings Arlanda möter Mälarö Hockey U18 hemma 19.15.

Norrtälje IK U18–Wings Arlanda 7–4 (2–1, 3–2, 2–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 1–0 (4.25) Hannes Blomstedt, 2–0 (7.56) Kimi Blomstedt (Melvin Wallgren, William Pettersson), 2–1 (15.32) David Ståhl (Alrik Lindgren).

Andra perioden: 3–1 (23.57) Madars Jermacans (Casper Sjölund), 3–2 (29.27) Filip Nyberg (Vilmer Asp), 4–2 (32.28) Victor Olsson (August Alebark, Hannes Blomstedt), 5–2 (34.31) Kimi Blomstedt (William Pettersson, Isak Söderman), 5–3 (38.01) David Prskalo (Edward Löfman).

Tredje perioden: 6–3 (43.29) Casper Sjölund (Lucas Åkerström, Bastian Hagman), 6–4 (48.52) Leo Baraer (Alrik Lindgren, Filip Nyberg), 7–4 (58.02) Madars Jermacans (Oliwer Ivarsson).

Nästa match:

Norrtälje IK U18: Trångsunds IF, borta, 18 januari 17.30

Wings Arlanda: Mälarö Hockeyförening, hemma, 18 januari 19.15