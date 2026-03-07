Norrtälje IK U18 vann med 4–3 borta mot Nyköpings SK 2 U18
Följ HockeySverige på
Google news
- Norrtälje IK U18 vann med 4–3 mot Nyköpings SK 2 U18
- Norrtälje IK U18:s åttonde seger på de senaste tio matcherna
- Anton Persson matchvinnare för Norrtälje IK U18
Bortalaget Norrtälje IK U18 vann matchen mot Nyköpings SK 2 U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Resultatet i lördagens match i Lilla Hallen blev 4–3 (3–1, 0–1, 1–1).
Segern var Norrtälje IK U18:s åttonde på de senaste tio matcherna.
Hässelby Kälvesta HC U18 nästa för Norrtälje IK U18
Norrtälje IK U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.14 i mitten av perioden.
Nyköpings SK 2 U18 reducerade dock till 1–3 genom Tergel Uuganbayar efter 11.29.
Nyköpings SK 2 U18 reducerade igen efter 13.46 genom Roman Wullems på pass av Lukas Hansson.
3.04 in i tredje perioden nätade Norrtälje IK U18:s Anton Persson framspelad av Joshua Griffin och Edward Hall och ökade ledningen. 14.01 in i perioden fick Neo Jansson utdelning och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Nyköpings SK 2 U18.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Nyköpings SK 2 U18 på sjätte plats och Norrtälje IK U18 på tredje plats.
Lagens första möte för säsongen vann Norrtälje med 8–1.
Nyköpings SK 2 U18–Norrtälje IK U18 3–4 (1–3, 1–0, 1–1)
U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Lilla Hallen
Första perioden: 0–1 (2.04) Kimi Blomstedt (Anton Persson), 0–2 (4.13) Victor Olsson (August Alebark, Max Öbrink), 0–3 (10.18) August Alebark (Oliwer Ivarsson, Max Öbrink), 1–3 (11.29) Tergel Uuganbayar (Gustav Nilsson, Olle Kusgård).
Andra perioden: 2–3 (33.46) Roman Wullems (Lukas Hansson).
Tredje perioden: 2–4 (43.04) Anton Persson (Joshua Griffin, Edward Hall), 3–4 (54.01) Neo Jansson.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Nyköpings SK 2 U18: 3-0-2
Norrtälje IK U18: 3-2-0
Nästa match:
Norrtälje IK U18: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 15 mars 00.01
Den här artikeln handlar om: