Noel Öfverman tvåmålsskytt för Olofström i segern mot Jonstorp

Seger för Olofström med 5–2 mot Jonstorp

Noel Öfverman med två mål för Olofström

Lowe Knoester avgjorde för Olofström

Olofström vann mötet med Jonstorp hemma med 5–2 (2–1, 1–1, 2–0) på lördagen i U20 region syd herr.

Det här var Olofströms andra nolla den här säsongen.

Noel Öfverman tvåmålsskytt för Olofström

Olofström tog ledningen i början av första perioden genom Malte Mörnhed.

Jonstorp kvitterade till 1–1 genom Abbe Blomgren efter 6.49.

Olofström tog ledningen på nytt genom Noel Öfverman efter 11.40 i matchen. Olofström gjorde 3–1 genom Lowe Knoester efter 11.38 i andra perioden och kom allt närmare segern.

Jonstorp reducerade dock på nytt till 3–2 genom August Lundsteen med 4.15 kvar att spela av perioden. I tredje perioden gjorde Olofström 4–2 efter 10.53 genom Vilgot Hansen framspelad av Arvid Boklund och Oscar Gustafsson. Och med bara 39 sekunder kvar satte Noel Öfverman avgörande 5–2 på pass av Oscar Gustafsson.

Lagen möts igen 13 december i Jonstorps Ishall.

Lördag 8 november 13.10 spelar Olofström borta mot Tingsryd J20. Jonstorp möter IF Troja-Ljungby hemma i Jonstorps Ishall tisdag 4 november 19.30.

Olofström–Jonstorp 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)

U20 region syd herr, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (5.45) Malte Mörnhed (Vilgot Hansen), 1–1 (6.49) Abbe Blomgren (Bernhard Göransson), 2–1 (11.40) Noel Öfverman (Elian Kellander, Axel Rosenberg).

Andra perioden: 3–1 (31.38) Lowe Knoester (Albin Svensson), 3–2 (35.45) August Lundsteen (Abbe Blomgren, Bernhard Göransson).

Tredje perioden: 4–2 (50.53) Vilgot Hansen (Arvid Boklund, Oscar Gustafsson), 5–2 (59.21) Noel Öfverman (Oscar Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 3-1-1

Jonstorp: 2-0-3

Nästa match:

Olofström: Tingsryds AIF Utv, borta, 8 november

Jonstorp: IF Troja-Ljungby, hemma, 4 november