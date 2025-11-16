Noah Sanders tvåmålsskytt för SDE i segern mot Tyresö Hanviken Hockey
Följ HockeySverige på
Google news
- SDE vann med 3–2 mot Tyresö Hanviken Hockey
- Noah Sanders tvåmålsskytt för SDE
- SDE gjorde tre raka mål
SDE vann mötet med Tyresö Hanviken Hockey borta med 3–2 (1–0, 2–0, 0–2) på söndagen i U18 regional öst fortsättningsserie herr.
Det var första segern för SDE, efter 0–2 mot Nacka i premiären.
Noah Sanders tvåmålsskytt för SDE
SDE gjorde 0–1 efter fem minuters spel. Efter 9.54 i andra perioden nätade Noah Sanders framspelad av Ernests Rullis och Maximilian Forsberg och gjorde 0–2.
Noah Sanders gjorde dessutom 0–3 efter 13.26 på pass av Maximilian Forsberg. 6.39 in i tredje perioden slog Emil Heidgren till på pass av Max Andersson och Neo Reimdal och reducerade.
Tyresö Hanviken Hockey reducerade igen efter 9.09 i tredje perioden genom Jonatan Tapper framspelad av Millian Virkkunen. 2–3-målet blev matchens sista.
Säsongens första möte lagen emellan vann Tyresö Hanviken Hockey med 3–2.
Tyresö Hanviken Hockey tar sig an Nacka i nästa match borta torsdag 20 november 19.00. SDE möter samma dag 20.10 Brinken hemma.
Tyresö Hanviken Hockey–SDE 2–3 (0–1, 0–2, 2–0)
U18 regional öst fortsättningsserie herr, Tyresö Ishall
Första perioden: 0–1 (5.47) Elton Mannerhill (Melker Kastevik, Olle Gabrielsson).
Andra perioden: 0–2 (29.54) Noah Sanders (Ernests Rullis, Maximilian Forsberg), 0–3 (33.26) Noah Sanders (Maximilian Forsberg).
Tredje perioden: 1–3 (46.39) Emil Heidgren (Max Andersson, Neo Reimdal), 2–3 (49.09) Jonatan Tapper (Millian Virkkunen).
Nästa match:
Tyresö Hanviken Hockey: Nacka HK, borta, 20 november
SDE: Brinkens IF, hemma, 20 november
Den här artikeln handlar om: