Njurunda U18 vann mot Nälden/Östersund U18 efter Theodor Erikssons två mål

Njurunda U18 vann med 4–2 mot Nälden/Östersund U18

Theodor Eriksson gjorde två mål för Njurunda U18

Andra raka segern för Njurunda U18

Det blev Njurunda U18 som gick segrande ur mötet med Nälden/Östersund U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr på hemmaplan, med 4–2 (2–0, 1–1, 1–1).

Theodor Eriksson med två mål för Njurunda U18

Theodor Eriksson gjorde 1–0 till Njurunda U18 efter bara 1.31 på pass av Hjalmar Gatugård. Laget ökade också ledningen till 2–0 när Hjalmar Hällström hittade rätt framspelad av Oskar Sandström och Theodor Eriksson efter 19.08.

Efter 13.38 i andra perioden slog Jomi Laakkonen till framspelad av Anton Söderberg och reducerade åt Nälden/Östersund U18. Njurunda U18:s Theodor Eriksson gjorde 3–1 efter 14.41 på pass av Anton Sundqvist.

4.53 in i tredje perioden satte Axel Skogs pucken på pass av Theodor Eriksson och ökade ledningen. Nälden/Östersund U18 reducerade till 4–2 med 1.39 kvar att spela genom Julius Von Krusenstierna med assist av Olle Alander Bäckman. Men mer än så orkade Nälden/Östersund U18 inte med.

Njurunda U18:s Theodor Eriksson stod för två mål och två assists.

För Njurunda U18 gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Nälden/Östersund U18 är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Njurunda SK vunnit.

I nästa match möter Njurunda U18 AIK-Hockey Härnösand U18 borta på måndag 26 januari 19.30. Nälden/Östersund U18 möter Vännäs HC U18 lördag 24 januari 16.00 borta.

Njurunda U18–Nälden/Östersund U18 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 1–0 (1.31) Theodor Eriksson (Hjalmar Gatugård), 2–0 (19.08) Hjalmar Hällström (Oskar Sandström, Theodor Eriksson).

Andra perioden: 2–1 (33.38) Jomi Laakkonen (Anton Söderberg), 3–1 (34.41) Theodor Eriksson (Anton Sundqvist).

Tredje perioden: 4–1 (44.53) Axel Skogs (Theodor Eriksson), 4–2 (58.21) Julius Von Krusenstierna (Olle Alander Bäckman).

Nästa match:

Njurunda U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, borta, 26 januari 19.30

Nälden/Östersund U18: Vännäs Div 1, borta, 24 januari 16.00