Nionde raka för Vännäs efter seger mot Teg J20

Vännäs vann med 6–1 mot Teg J20

Vännäs nionde seger på de senaste nio matcherna

Vilmer Wikström matchvinnare för Vännäs

Formen är riktigt bra just nu för Vännäs. På onsdagen kom nionde raka segern i U20 region norr fortsättning herr, 6–1 (2–0, 1–1, 3–0), hemma mot Teg J20. Det innebär att Teg J20 åkte på sjunde raka förlusten.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Vännäs.

Vännäs–Teg J20 – mål för mål

Hjalmar Forsgren gjorde 1–0 till Vännäs efter bara 3.41 efter förarbete av Emil Thelin-Pesämaa och William Selqvist. 2–0 kom efter 17.22 genom Vilmer Wikström framspelad av Edward Erngren och Kevin Fransson.

Efter 4.03 i andra perioden slog Edward Erngren till på pass av Ludvig Melin och Felix Wikman och gjorde 3–0. Teg J20:s Nils Åberg gjorde 3–1 efter 12.37 framspelad av Samuel Lindquist Nilsson.

Vännäs fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Kevin Fransson, Sebastian Vestman och Vince Seares Johansson.

Edward Erngren gjorde ett mål för Vännäs och tre målgivande passningar.

Vännäs stannar därmed i serieledning och Teg J20 på åttonde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Vännäs HC vunnit.

Lördag 24 januari möter Vännäs Ånge hemma 12.30 och Teg J20 möter Njurunda hemma 15.45.

Vännäs–Teg J20 6–1 (2–0, 1–1, 3–0)

U20 region norr fortsättning herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (3.41) Hjalmar Forsgren (Emil Thelin-Pesämaa, William Selqvist), 2–0 (17.22) Vilmer Wikström (Edward Erngren, Kevin Fransson).

Andra perioden: 3–0 (24.03) Edward Erngren (Ludvig Melin, Felix Wikman), 3–1 (32.37) Nils Åberg (Samuel Lindquist Nilsson).

Tredje perioden: 4–1 (45.41) Kevin Fransson (Anton Danemar, Edward Erngren), 5–1 (47.44) Vince Seares Johansson (Edward Erngren), 6–1 (48.33) Sebastian Vestman (Emil Thelin-Pesämaa).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs: 5-0-0

Teg J20: 0-0-5

Nästa match:

Vännäs: Ånge IK, hemma, 24 januari 12.30

Teg J20: Njurunda SK, hemma, 24 januari 15.45