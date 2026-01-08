Nils Larsson gjorde två mål för Borlänge i segern mot IFK Arboga J18

Borlänge vann mötet med IFK Arboga J18 hemma med 5–1 (2–0, 1–1, 2–0) på torsdagen i U18 regional väst fortsättning vår herr.

Borlänge har startat med två raka segrar, efter 2–1 mot Malung i premiären.

Borlänge startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.52 slog Nils Larsson till assisterad av Sixten Stornils. 2–0 kom efter 18.11 när Noah Olérs slog till på pass av Filip Hyttring.

Casper Rydin reducerade för IFK Arboga J18 efter 52 sekunder in i andra perioden med assist av Hugo Rosenstam. Efter 5.17 i andra perioden nätade August Hörberg framspelad av Tim Andersson och Anton Gillström och gjorde 3–1.

16.02 in i tredje perioden slog Oskar Jonsson till på pass av Noah Olérs och Anton Persson och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 5–1-mål med 33 sekunder kvar att spela på nytt genom Nils Larsson efter pass från Emil Hagberg och Tim Andersson.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 12 februari i Gyllene Balken Arena.

I nästa match, söndag 11 januari möter Borlänge Valbo J18 borta i NickBack Arena 13.00 medan IFK Arboga J18 spelar hemma mot Strömsbro 14.50.

U18 regional väst fortsättning vår herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (2.52) Nils Larsson (Sixten Stornils), 2–0 (18.11) Noah Olérs (Filip Hyttring).

Andra perioden: 2–1 (20.52) Casper Rydin (Hugo Rosenstam), 3–1 (25.17) August Hörberg (Tim Andersson, Anton Gillström).

Tredje perioden: 4–1 (56.02) Oskar Jonsson (Noah Olérs, Anton Persson), 5–1 (59.27) Nils Larsson (Emil Hagberg, Tim Andersson).

Nästa match:

Borlänge: Valbo HC, borta, 11 januari 13.00

IFK Arboga J18: Strömsbro IF, hemma, 11 januari 14.50