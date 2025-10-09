Nileo Gabrielsson gjorde två mål när Avesta vann mot Borlänge Hockey 2

Avesta-seger med 5–3 mot Borlänge Hockey 2

Nileo Gabrielsson gjorde två mål för Avesta

Avesta nu fjärde, Borlänge Hockey 2 på sjätte plats

Det blev Avesta som vann matchen hemma mot Borlänge Hockey 2 i U18 division 1 västra B herr på torsdagen. 5–3 (2–1, 1–0, 2–2) slutade matchen.

Avesta startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Nileo Gabrielsson och Oskar Marnetoft innan Borlänge Hockey 2 svarade och gjorde 2–1 genom William Signal Lithén. Efter 2.15 i andra perioden nätade Victor Österberg på pass av Oliver Almkärr och gjorde 3–1. William Signal Lithén reducerade för Borlänge Hockey 2 tidigt i tredje perioden assisterad av Alfred Larsson och Emil Hagberg.

5.56 in i tredje perioden slog Pelle Björk till framspelad av Alve Gulliks och Loui Fröjd och kvitterade.

15.37 in i perioden nätade Avestas Nileo Gabrielsson återigen på pass av Willy Pettersson och Loui Thorén Hedblom och gav laget ledningen.

Avesta punkterade matchen med ett 5–3-mål med 26 sekunder kvar att spela genom Oliver Almkärr framspelad av Willy Pettersson och Loui Thorén Hedblom. Det fastställde slutresultatet till 5–3.

Avestas Oliver Almkärr stod för ett mål och två assists.

För Avesta gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Borlänge Hockey 2 är på sjätte plats.

Den 13 november tar lagen sig an varandra igen, då i Borlänge Ishall.

I nästa match möter Avesta Ore borta på söndag 12 oktober 12.00. Borlänge Hockey 2 möter Ore torsdag 16 oktober 12.00 borta.

Avesta–Borlänge Hockey 2 5–3 (2–1, 1–0, 2–2)

U18 division 1 västra B herr, Avestahallen

Första perioden: 1–0 (7.15) Nileo Gabrielsson (Oliver Almkärr, Anton Falk), 2–0 (7.50) Oskar Marnetoft (Felix Andersson, Theo Lindberg), 2–1 (18.35) William Signal Lithén (Emil Hagberg, Alvin Hamqvist).

Andra perioden: 3–1 (22.15) Victor Österberg (Oliver Almkärr).

Tredje perioden: 3–2 (42.13) William Signal Lithén (Alfred Larsson, Emil Hagberg), 3–3 (45.56) Pelle Björk (Alve Gulliks, Loui Fröjd), 4–3 (55.37) Nileo Gabrielsson (Willy Pettersson, Loui Thorén Hedblom), 5–3 (59.34) Oliver Almkärr (Willy Pettersson, Loui Thorén Hedblom).

Nästa match:

Avesta: IFK Ore, borta, 12 oktober

Borlänge Hockey 2: IFK Ore, borta, 16 oktober