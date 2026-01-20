New Jersey vinnare mot Calgary – avgjorde i förlängningen

New Jersey vann med 2–1 efter förlängning

Simon Nemec avgjorde för New Jersey

Nazem Kadri nätade för Calgary

Matchen mellan Calgary och New Jersey i NHL slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Simon Nemec blev matchhjälte för New Jersey med sitt mål i förlängningen.

Edmonton nästa för New Jersey

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Dawson Mercer gjorde 1–0 till New Jersey 7.51 in i andra perioden efter pass från Dougie Hamilton och Jonas Siegenthaler. Efter 9.44 i andra perioden slog Nazem Kadri till framspelad av Kevin Bahl och Matvei Gridin och kvitterade för Calgary.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Matchvinnare för bortalaget New Jersey blev Simon Nemec som 1.18 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Den 13 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Prudential Center.

Torsdag 22 januari 03.30 spelar Calgary hemma mot Pittsburgh. New Jersey möter Edmonton borta i Rogers Place onsdag 21 januari 04.00.

Calgary–New Jersey 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Andra perioden: 0–1 (27.51) Dawson Mercer (Dougie Hamilton, Jonas Siegenthaler), 1–1 (29.44) Nazem Kadri (Kevin Bahl, Matvei Gridin).

Förlängning: 1–2 (61.18) Simon Nemec (Jack Hughes, Jesper Bratt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-1-1

New Jersey: 3-0-2

Nästa match:

Calgary: Pittsburgh Penguins, hemma, 22 januari 03.30

New Jersey: Edmonton Oilers, borta, 21 januari 04.00