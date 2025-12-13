New Jersey vann på hemmaplan mot Anaheim Ducks

Seger för New Jersey med 4–1 mot Anaheim Ducks

Paul Cotter matchvinnare för New Jersey

Andra raka förlusten för Anaheim Ducks

New Jersey vann mötet i NHL på hemmaplan mot Anaheim Ducks, med 4–1 (1–1, 2–0, 1–0).

Vancouver nästa för New Jersey

Anaheim Ducks tog ledningen efter 13.09 genom Troy Terry med assist av Leo Carlsson.

Efter 17 minuter kvitterade New Jersey när Stefan Noesen fick träff på pass av Juho Lammikko och Jesper Bratt.

New Jersey gjorde också 2–1 efter 5.52 i andra perioden när Paul Cotter hittade rätt på pass av Juho Lammikko och Colton White.

Cody Glass gjorde dessutom 3–1 efter 18 minuter framspelad av Ondrej Palat och Colton White.

19 minuter in i tredje perioden satte Connor Brown pucken på pass av Ondrej Palat och ökade ledningen.

New Jersey har två segrar och tre förluster och 13–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har tre vinster och två förluster och 18–16 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Anaheim Ducks med 4–1.

I nästa match möter New Jersey Vancouver hemma på söndag 14 december 18.30. Anaheim Ducks möter NY Rangers tisdag 16 december 01.00 borta.

New Jersey–Anaheim Ducks 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (13.09) Troy Terry (Leo Carlsson), (Juho Lammikko, Jesper Bratt).

Andra perioden: 2–1 (25.52) Paul Cotter (Juho Lammikko, Colton White), (Ondrej Palat, Colton White).

Tredje perioden: (Ondrej Palat).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-0-3

Anaheim Ducks: 3-0-2

Nästa match:

New Jersey: Vancouver Canucks, hemma, 14 december 18.30

Anaheim Ducks: New York Rangers, borta, 16 december 01.00