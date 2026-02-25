Uddamålsseger för Järfälla som besegrade Nyköping

Järfälla segrade – 7–6 mot Nyköping

Emil Broed med två mål för Järfälla

Neo Wahlbom avgjorde för Järfälla

Det blev dramatiskt när hemmalaget Järfälla vann matchen mot Nyköping i Järfälla Ishall på onsdagen. Segermålet för Järfälla stod Neo Wahlbom för 18.46 in i tredje perioden. Matchen i i hockeyettan södra slutade 7–6 (1–2, 1–2, 5–2).

– En svängig match med många ansikten. Tycker Nyköping är bättre långa stunder men vi lyckas göra en sista push i tredje. Stark moral att lyckas vända, tyckte Järfällas tränare Fredric Forslund.

Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll:

– Vi hade matchen i säkert förvar, sedan bjuder vi in Järfälla i matchen och slarvar hem en säker vinst.

Emil Broed gjorde två mål för Järfälla

Nyköping spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Nyköping ökade ledningen till 2–5, återigen genom Hugo Pettersson efter 6.16 i tredje perioden.

Järfälla reducerade och kvitterade till 5–5 med knappt fem minuter kvar att spela.

Nyköping tog ledningen på nytt genom Isak Kolsbo efter 15.58.

Emil Broed och Neo Wahlbom gjorde att Järfälla vände till underläget till ledning med 7–6.

Hugo Pettersson gjorde tre mål för Nyköping. Emil Broed gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Järfälla.

Med en omgång kvar är Järfälla på 18:e plats i tabellen medan Nyköping är på 19:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nyköping med 5–2.

Lördag 28 februari 16.00 möter Järfälla Mariestad hemma i Järfälla Ishall medan Nyköping spelar hemma mot Grästorps IK.

Järfälla–Nyköping 7–6 (1–2, 1–2, 5–2)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (13.25) Karl Eriksson (Isak Kolsbo, Albin Mjösberg), 1–1 (18.14) Jonathan Rodensjö (August Sandell), 1–2 (19.02) Jonas Risberg (Wille Laine, Mikael Taylan).

Andra perioden: 2–2 (21.40) Emil Broed, 2–3 (30.13) Hugo Pettersson (Ivan Kolsmyr), 2–4 (34.29) Hugo Pettersson.

Tredje perioden: 2–5 (46.16) Hugo Pettersson (Albin Stark, Nico Vuorijärvi), 3–5 (48.18) Christian Holmblad (Marcus Molin, Neo Wahlbom), 4–5 (50.12) Marcus Molin (Jonathan Rodensjö, Emil Broed), 5–5 (55.14) Gustav Eurenius (Fredrik Lundin, Nils Carlsson), 5–6 (55.58) Isak Kolsbo (Albin Mjösberg), 6–6 (58.26) Emil Broed (Hugo Frylén, Kalle Broed), 7–6 (58.46) Neo Wahlbom (Gustav Eurenius, Hugo Frylén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 2-0-3

Nyköping: 0-0-5

Nästa match:

Järfälla: Mariestad BoIS HC, hemma, 28 februari 16.00

Nyköping: Grästorps IK, hemma, 28 februari 16.00