Nässjö vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Boro/Vetlanda J18

Nässjö vann med 4–3 mot Boro/Vetlanda J18

William Svärd tvåmålsskytt för Nässjö

Adam Rooth matchvinnare för Nässjö

Det blev seger för Nässjö hemma mot Boro/Vetlanda J18 i U18 division 1 syd B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nässjö fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (1–1, 1–1, 2–1).

Nässjö gjorde 1–0 efter nio minuters spel.

Efter 17.11 kvitterade Boro/Vetlanda J18 när Emil Winblad fick träff assisterad av Axel Lagerqvist och Benjamin Bildsten. Laget tog ledningen redan efter efter 1.33 i andra perioden genom Alvin Lagerqvist framspelad av Alvin Göth och Hugo Sollin.

Efter 9.00 i andra perioden slog William Svärd till och kvitterade för Nässjö. Boro/Vetlanda J18 tog ledningen på nytt genom Alvin Göth efter 1.43 i tredje perioden.

William Svärd och Adam Rooth låg sen bakom vändningen till 4–3 för Nässjö.

Det här var Nässjös tredje uddamålsseger den här säsongen.

När lagen möttes senast vann Boro/Vetlanda HC med 5–3.

I nästa match, torsdag 20 november möter Nässjö Gisla/Nittorp hemma i Höglandsrinken 19.15 medan Boro/Vetlanda J18 spelar hemma mot Kalmar 19.00.

Nässjö–Boro/Vetlanda J18 4–3 (1–1, 1–1, 2–1)

U18 division 1 syd B herr, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (9.13) Hugo Friman (Tage Larsson, Adam Rooth), 1–1 (17.11) Emil Winblad (Axel Lagerqvist, Benjamin Bildsten).

Andra perioden: 1–2 (21.33) Alvin Lagerqvist (Alvin Göth, Hugo Sollin), 2–2 (29.00) William Svärd.

Tredje perioden: 2–3 (41.43) Alvin Göth (Hugo Sollin), 3–3 (44.03) William Svärd, 4–3 (50.39) Adam Rooth (Simon Ljungqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 3-0-2

Boro/Vetlanda J18: 3-0-2

Nästa match:

Nässjö: Gislaveds SK/Nittorp IK, hemma, 20 november

Boro/Vetlanda J18: Kalmar HC, hemma, 20 november