Nässjö utklassade Mighty Ravens på bortaplan

Seger för Nässjö med 14–1 mot Mighty Ravens

Albin Liljengren med fyra mål för Nässjö

Nässjö dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Mighty Ravens i U20 division 1 C syd herr med hela 14–1 (5–1, 1–0, 8–0).

Riktigt bra var Albin Liljengren, som stod för hela fyra mål för Nässjö.

Resultatet innebär att Mighty Ravens nu har tolv förluster i rad.

Nässjö hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.04 genom Viggo Svärd Sandelius och gick upp till 0–3. Mighty Ravens kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Nässjö dock ryckt åt sig ledningen med 1–5. Efter 18.44 i andra perioden slog Wilmer Bellander till framspelad av Zeb Wedenhjelm och gjorde 1–6. Nässjö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–1. Målen i sista perioden gjordes av Jesper Holmström, som gjorde två mål, Oscar Eriksson, som gjorde två mål, Olle Johansson, Sigge Eriksson, Noel Johansson och Albin Liljengren.

Med två omgångar kvar är Mighty Ravens sist i serien medan Nässjö är på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nässjö HC med 11–2.

Tisdag 18 november spelar Mighty Ravens borta mot Tranås 19.30 och Nässjö mot Västervik borta 19.00 i LF Arena.

Mighty Ravens–Nässjö 1–14 (1–5, 0–1, 0–8)

U20 division 1 C syd herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (5.04) Viggo Svärd Sandelius (Wilmer Bellander, Zeb Wedenhjelm), 0–2 (8.33) Noel Johansson (Casper Lönn), 0–3 (9.32) Albin Liljengren (Viggo Svärd Sandelius, Jesper Holmström), 1–3 (9.59) Gustav Ström (Miklos Boros), 1–4 (11.32) Albin Liljengren (Oscar Eriksson), 1–5 (16.35) Albin Liljengren (Wilmer Nyberg, Jesper Holmström).

Andra perioden: 1–6 (38.44) Wilmer Bellander (Zeb Wedenhjelm).

Tredje perioden: 1–7 (45.55) Albin Liljengren (Liam Lager), 1–8 (46.36) Oscar Eriksson (Viggo Svärd Sandelius), 1–9 (47.17) Noel Johansson (Sigge Eriksson), 1–10 (47.37) Jesper Holmström (Albin Liljengren), 1–11 (49.53) Sigge Eriksson (Viktor Svanberg, Albin Liljengren), 1–12 (55.35) Jesper Holmström (Albin Liljengren, Wilmer Nyberg), 1–13 (56.27) Oscar Eriksson (Wilmer Bellander), 1–14 (59.55) Olle Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mighty Ravens: 0-0-5

Nässjö: 2-0-3

Nästa match:

Mighty Ravens: Tranås AIF, borta, 18 november

Nässjö: Västerviks IK, borta, 18 november