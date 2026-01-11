Nässjö besegrade Västervik på hemmaplan

Seger för Nässjö med 6–3 mot Västervik

Melker Drott avgjorde för Nässjö

Nässjö nu femte, Västervik på tredje plats

Nässjö vann mötet med Västervik på hemmaplan med 6–3 (2–0, 2–2, 2–1) på söndagen i U18 division 1 syd B vår.

Västerviks tränare Stefan Persson kommenterade matchen:

– Idag är vi inte med från start, en helt onödig förlust! Idag vill vi för vår målvakt Gustav Stålbo som gjorde J18 debut i målet och gjorde det väldigt bra!!

Inför matchen hade Nässjö fem raka förluster mot just Västervik.

Det var första segern för Nässjö, efter 0–6-förlust mot Nybro Vikings i premiären.

Nässjö–Västervik – mål för mål

Nässjö tog ledningen efter åtta minuter genom William Gefvert efter pass från Melker Drott och Liam Arvidsson-Seger. Laget ökade ledningen till 2–0 när Elliot Wibring fick träff efter förarbete av Adam Rooth och William Svärd efter 13.32.

Västervik reducerade och kvitterade till 2–2 genom Romeo Berthin och Anton Lundberg i början av andra perioden i andra perioden.

Nässjö gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av Adam Rooth och Melker Drott.

8.05 in i tredje perioden fick Anton Lundberg utdelning på nytt framspelad av Olle Davidsson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Västervik. 10.03 in i perioden nätade Nässjös Viggo Svärd Sandelius och ökade ledningen. Nässjö punkterade matchen med ett 6–3-mål med 1.07 kvar att spela genom Noel Johansson. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Västerviks Anton Lundberg stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Västerviks IK vunnit.

Nästa motstånd för Nässjö är Boro/Vetlanda J18. Västervik tar sig an Kalmar borta. Båda matcherna spelas söndag 18 januari 14.00.

Nässjö–Västervik 6–3 (2–0, 2–2, 2–1)

U18 division 1 syd B vår, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (8.27) William Gefvert (Melker Drott, Liam Arvidsson-Seger), 2–0 (13.32) Elliot Wibring (Adam Rooth, William Svärd).

Andra perioden: 2–1 (25.47) Romeo Berthin (Albin Westerlund, Anton Lundberg), 2–2 (31.13) Anton Lundberg (Anthon Lovenhill, Romeo Berthin), 3–2 (34.22) Adam Rooth, 4–2 (38.11) Melker Drott (William Gefvert).

Tredje perioden: 4–3 (48.05) Anton Lundberg (Olle Davidsson), 5–3 (50.03) Viggo Svärd Sandelius, 6–3 (58.53) Noel Johansson.

Nästa match:

Nässjö: Boro/Vetlanda HC, borta, 18 januari 14.00

Västervik: Kalmar HC, borta, 18 januari 14.00