Nässjö avgjorde i tredje perioden – vann mot Dalen

Nässjö vann matchen borta mot Dalen i U18 division 1 syd B vår. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nässjö drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–5 (1–1, 2–2, 0–2).

Hugo Friman gjorde 1–0 till Nässjö efter 4.50 efter pass från Erik Billgren och Adam Rooth. Dalen kvitterade när Royce Nundahl slog till framspelad av Colin Blomberg efter 13.42.

Efter 4.01 i andra perioden gjorde Dalen 2–1 genom Royce Nundahl som gjorde sitt andra mål.

Nässjö gjorde 2–2 genom Leo Beiron efter 8.47 av perioden.

Dalen gjorde 3–2 genom Oskar Fred efter 17.02.

Nässjö gjorde 3–3 genom Noel Johansson med 1.59 kvar att spela av perioden.

13.14 in i tredje perioden satte William Svärd pucken och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med en sekund kvar att spela återigen genom Noel Johansson assisterad av Kalle Westerström och Viggo Svärd Sandelius. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

Dalen har en vinst och fyra förluster och 14–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nässjö har två vinster och tre förluster och 20–21 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Dalen slutar på sjätte plats och Nässjö på fjärde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Dalen och Nässjö den här säsongen. Nässjö HC vann de två första mötena. HC Dalen vann senast lagen möttes.

Dalen–Nässjö 3–5 (1–1, 2–2, 0–2)

U18 division 1 syd B vår, Smedjehov

Första perioden: 0–1 (4.50) Hugo Friman (Erik Billgren, Adam Rooth), 1–1 (13.42) Royce Nundahl (Colin Blomberg).

Andra perioden: 2–1 (24.01) Royce Nundahl (Colin Blomberg, Tim Carlström Kaya), 2–2 (28.47) Leo Beiron (Adam Rooth, Hugo Friman), 3–2 (37.02) Oskar Fred (Ludwig Danielsson, Philip Arthursson), 3–3 (38.01) Noel Johansson (Viggo Svärd Sandelius, Isak Söderberg).

Tredje perioden: 3–4 (53.14) William Svärd, 3–5 (59.59) Noel Johansson (Kalle Westerström, Viggo Svärd Sandelius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 1-0-4

Nässjö: 2-0-3