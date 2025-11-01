Nashvilles starka start sänkte Calgary

Nashville vann med 4–2 mot Calgary

Jonathan Marchessault matchvinnare för Nashville

Tredje raka förlusten för Calgary

Calgary gjorde en dålig första period på bortaplan mot Nashville i NHL, som redan efter första perioden ledde med 3–0. Calgary arbetade sig närmre, men förlorade matchen med 4–2 (3–0, 0–0, 1–2).

Nashville–Calgary – mål för mål

Nashville stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 3.43 i mitten av perioden.

Andra perioden blev mållös. Calgary reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Jonathan Huberdeau och Joel Farabee i tredje perioden.

Nashville kunde dock avgöra till 4–2 med 24 sekunder kvar av matchen genom Filip Forsberg.

Michael Bunting gjorde ett mål för Nashville och spelade dessutom fram till två mål.

Nästa motstånd för Nashville är Vancouver. Lagen möts tisdag 4 november 02.30 i Bridgestone Arena. Calgary tar sig an Philadelphia borta måndag 3 november 01.00.

Nashville–Calgary 4–2 (3–0, 0–0, 1–2)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (10.35) Michael Bunting (Spencer Stastney, Justin Barron), 2–0 (11.25) Matthew Wood (Michael Bunting, Nick Blankenburg), 3–0 (14.18) Jonathan Marchessault (Michael Bunting, Matthew Wood).

Tredje perioden: 3–1 (44.46) Jonathan Huberdeau (Jake Bean, Matt Coronato), (Nazem Kadri), 4–2 (59.36) Filip Forsberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-0-3

Calgary: 1-1-3

Nästa match:

Nashville: Vancouver Canucks, hemma, 4 november

Calgary: Philadelphia Flyers, borta, 3 november