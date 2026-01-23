Nashville vann – efter hattrick av Steven Stamkos

Nashville vann med 5–3 mot Ottawa

Steven Stamkos med tre mål för Nashville

Fem mål för Nashville utan svar

Steven Stamkos gjorde tre mål när Nashville segrade hemma mot Ottawa i NHL. Till slut blev det 5–3 (0–2, 1–1, 4–0).

Steven Stamkos gjorde tre mål för Nashville

Stephen Halliday gav Ottawa ledningen efter 6.03 efter förarbete från Lars Eller och Nick Cousins. Efter 14.19 ökade ledningen när laget gjorde 0–2 när Ridly Greig fick träff på passning från Michael Amadio och Jake Sanderson.

Efter 10.46 i andra perioden slog Dylan Cozens till på pass av Artiom Zub och Jake Sanderson och gjorde 0–3. Nashvilles Steven Stamkos gjorde 1–3 efter 18.34 framspelad av Luke Evangelista och Filip Forsberg.

Nashville vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 1–3 till 5–3 i tredje perioden. 4–3-målet kom med bara 1.13 kvar att spela genom Steven Stamkos. Och med 27 sekunder kvar att spela kom också 5–3 genom Cole Smith.

Nashvilles Ryan O’Reilly hade tre assists och Steven Stamkos gjorde tre mål.

Lagens första möte för säsongen vann Nashville med 4–1.

Lördag 24 januari 21.30 spelar Nashville hemma mot Utah Mammoth. Ottawa möter Carolina hemma i Canadian Tire Centre söndag 25 januari 01.00.

Nashville–Ottawa 5–3 (0–2, 1–1, 4–0)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (6.03) Stephen Halliday (Lars Eller, Nick Cousins), 0–2 (14.19) Ridly Greig (Michael Amadio, Jake Sanderson).

Andra perioden: 0–3 (30.46) Dylan Cozens (Artiom Zub, Jake Sanderson), 1–3 (38.34) Steven Stamkos (Luke Evangelista, Filip Forsberg).

Tredje perioden: 2–3 (48.19) Jonathan Marchessault (Michael Bunting, Luke Evangelista), 3–3 (50.07) Steven Stamkos (Ryan O’Reilly, Roman Josi), 4–3 (58.47) Steven Stamkos (Ryan O’Reilly, Nick Blankenburg), 5–3 (59.33) Cole Smith (Erik Haula, Ryan O’Reilly).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-0-2

Ottawa: 2-2-1

Nästa match:

Nashville: Utah Mammoth, hemma, 24 januari 21.30

Ottawa: Carolina Hurricanes, hemma, 25 januari 01.00