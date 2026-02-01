Nashville avgjorde i tredje perioden – vann mot NY Islanders

Nashville-seger med 4–3 mot NY Islanders

Filip Forsberg med två mål för Nashville

Roman Josi matchvinnare för Nashville

Nashville vann matchen borta mot NY Islanders i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nashville fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–4 (2–2, 1–1, 0–1).

Segermålet för Nashville stod Roman Josi för 18.46 in i tredje perioden.

Nashvilles Filip Forsberg tvåmålsskytt

NY Islanders tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fyra minuter.

Nashville reducerade och kvitterade till 2–2 genom Filip Forsberg och Matthew Wood.

Efter 7.21 i andra perioden nätade Jean-Gabriel Pageau på pass av Anders Lee och Simon Holmström och gav NY Islanders ledningen. Nashvilles Filip Forsberg gjorde 3–3 efter 14.11 framspelad av Matthew Wood.

Laget avgjorde matchen med 1.14 kvar att spela genom Roman Josi på pass av Erik Haula och Adam Wilsby. Josi fullbordade därmed Nashvilles vändning.

Lagens första möte för säsongen vann Nashville med 2–1 efter avgörande på straffar.

I nästa match, tisdag 3 februari möter NY Islanders Washington borta i Capital One Arena 01.00 medan Nashville spelar hemma mot St Louis 02.00.

NY Islanders–Nashville 3–4 (2–2, 1–1, 0–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (1.29) Mathew Barzal (Anthony Duclair, Anthony Deangelo), 2–0 (5.57) Matthew Schaefer (Ryan Pulock, Mathew Barzal), 2–1 (9.59) Filip Forsberg (Roman Josi, Steven Stamkos), 2–2 (12.53) Matthew Wood (Jonathan Marchessault, Tyson Jost).

Andra perioden: 3–2 (27.21) Jean-Gabriel Pageau (Anders Lee, Simon Holmström), 3–3 (34.11) Filip Forsberg (Matthew Wood).

Tredje perioden: 3–4 (58.46) Roman Josi (Erik Haula, Adam Wilsby).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 3-0-2

Nashville: 2-2-1

Nästa match:

NY Islanders: Washington Capitals, borta, 3 februari 01.00

Nashville: St Louis Blues, hemma, 3 februari 02.00