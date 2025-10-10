Nashville avgjorde i sista perioden och vann mot Columbus

Seger för Nashville med 2–1 mot Columbus

Ryan O’reilly avgjorde för Nashville

Dmitri Voronkov gjorde målet för Columbus

Nashville vann hemma mot Columbus i NHL med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Nashville avgjorde i sista perioden.

Nashville–Columbus – mål för mål

Första perioden var jämn. Nashville inledde bäst och tog ledningen genom Michael Bunting efter 6.41, men Columbus kvitterade genom Dmitri Voronkov efter 16.04.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Ryan O’reilly gav Nashville ledningen tidigt i tredje perioden framspelad av Filip Forsberg och Roman Josi. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

Columbus tog hem lagens senaste möte med 8–4 i Nationwide Arena.

Den 4 mars möts lagen återigen, då i Nationwide Arena.

På söndag 12 oktober 02.00 spelar Nashville hemma mot Utah och Columbus borta mot Minnesota.

Nashville–Columbus 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (6.41) Michael Bunting (Erik Haula), 1–1 (16.04) Dmitri Voronkov (Damon Severson, Denton Mateychuk).

Tredje perioden: 2–1 (42.39) Ryan O’reilly (Filip Forsberg, Roman Josi).

Nästa match:

Nashville: Utah Hockey Club, hemma, 12 oktober

Columbus: Minnesota Wild, borta, 12 oktober