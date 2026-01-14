Nashville avgjorde i förlängningen mot Edmonton

Nashville-seger med 4–3 efter förlängning

Roman Josi gjorde två mål för Nashville

Andra raka segern för Nashville

Nashvilles väg till seger mot Edmonton hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Nashville avgöra till 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Roman Josi blev matchhjälte för Nashville med sitt mål i förlängningen.

Nashville hade förlorat de senaste fem mötena mot Edmonton inför dagens möte.

Steven Stamkos gjorde 1–0 till Nashville efter bara 2.45 assisterad av Michael Bunting. Edmonton kvitterade till 1–1 efter 17.06 när Zach Hyman slog till med assist av Leon Draisaitl och Connor McDavid.

Nashville tog ledningen på nytt genom Erik Haula efter 3.03 i andra perioden.

Zach Hyman och Leon Draisaitl gjorde att Edmonton vände till underläget till ledning med 2–3.

Nashville kvitterade till 3–3 genom Roman Josi.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Stor matchhjälte för Nashville blev Roman Josi som 4.00 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Leon Draisaitl gjorde ett mål för Edmonton och två assist.

När lagen möttes senast vann Edmonton med 6–2.

Nashville tar sig an Colorado i nästa match borta lördag 17 januari 03.00. Edmonton möter NY Islanders hemma fredag 16 januari 03.00.

Nashville–Edmonton 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 1–0)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (2.45) Steven Stamkos (Michael Bunting), 1–1 (17.06) Zach Hyman (Leon Draisaitl, Connor McDavid).

Andra perioden: 2–1 (23.03) Erik Haula (Matthew Wood, Adam Wilsby), 2–2 (27.20) Leon Draisaitl (Kasperi Kapanen, Vasilij Podkolzin), 2–3 (33.12) Zach Hyman (Leon Draisaitl, Connor McDavid), 3–3 (33.50) Roman Josi (Nick Blankenburg).

Förlängning: 4–3 (64.00) Roman Josi.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-0-2

Edmonton: 3-2-0

Nästa match:

Nashville: Colorado Avalanche, borta, 17 januari 03.00

Edmonton: New York Islanders, hemma, 16 januari 03.00