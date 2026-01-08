Nälden/Östersund U18 utklassade Ånge U18 – seger med 6–0

Nälden/Östersund U18-seger med 6–0 mot Ånge U18

Anton Söderberg tremålsskytt för Nälden/Östersund U18

Ånge U18 nu tionde, Nälden/Östersund U18 på första plats

Nälden/Östersund U18 spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Ånge U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr med hela 6–0 (0–0, 5–0, 1–0).

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Nälden/Östersund U18 spelade bäst i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 0–5.

Nälden/Östersund U18 gjorde också 0–6 genom Anton Söderberg efter 9.13 i tredje perioden.

Anton Söderberg gjorde tre mål för Nälden/Östersund U18 och spelade fram till ett mål.

För Ånge U18 gör resultatet att laget nu ligger på tionde och sista plats i tabellen medan Nälden/Östersund U18 är på första plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Ånge IK vunnit.

I nästa match möter Ånge U18 Kovland U18 borta på måndag 12 januari 19.30. Nälden/Östersund U18 möter Sollefteå U18 söndag 11 januari 13.00 hemma.

Ånge U18–Nälden/Östersund U18 0–6 (0–0, 0–5, 0–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Kastbergshallen

Andra perioden: 0–1 (21.13) Anton Söderberg (Mario Häggblad), 0–2 (26.02) Anton Hemå (Anton Söderberg, Axel Wibom), 0–3 (26.52) Anton Hemå (Jomi Laakkonen), 0–4 (29.01) Ludvig Sulk (Vidar Hedlund), 0–5 (37.03) Anton Söderberg (Anton Hellqvist).

Tredje perioden: 0–6 (49.13) Anton Söderberg.

Nästa match:

Ånge U18: Kovlands IshF, borta, 12 januari 19.30

Nälden/Östersund U18: Sollefteå HK, hemma, 11 januari 13.00