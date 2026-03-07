Nälden/Östersund U18 bröt förlustsviten – vann mot Svedjeholmen/KB65 U18

Seger för Nälden/Östersund U18 med 5–2 mot Svedjeholmen/KB65 U18

Olle Alander Bäckman gjorde två mål för Nälden/Östersund U18

Vidar Hedlund avgjorde för Nälden/Östersund U18

Efter fyra förluster i rad för Nälden/Östersund U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr kom en ljusning. Borta mot Svedjeholmen/KB65 U18 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i O-Rinken slutade 2–5 (0–0, 0–2, 2–3).

Olle Alander Bäckman med två mål för Nälden/Östersund U18

Den första perioden slutade mållös.

1.04 in i andra perioden spräckte Nälden/Östersund U18 nollan genom Olle Alander Bäckman. Efter 3.19 i andra perioden slog Anton Söderberg till framspelad av Olle Alander Bäckman och gjorde 0–2.

Nälden/Östersund U18 startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 0–4-ledning. Men Svedjeholmen/KB65 U18 svarade och gjorde 1–4.

Därefter var det dock Nälden/Östersund U18 som avgjorde. Laget gjorde 1–5 med fyra minuter kvar att spela genom Julius Von Krusenstierna på pass av Vidar Hedlund och August Hedlund. Svedjeholmen/KB65 U18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 2–5.

Nälden/Östersund U18:s Olle Alander Bäckman stod för fyra poäng, varav två mål och August Hedlund hade tre assists.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Svedjeholmens IF/KB65 HK vunnit.

Söndag 8 mars 12.00 möter Svedjeholmen/KB65 U18 Ånge U18 hemma i O-Rinken medan Nälden/Östersund U18 spelar borta mot ÖSK/Ö-vik U18.

Svedjeholmen/KB65 U18–Nälden/Östersund U18 2–5 (0–0, 0–2, 2–3)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, O-Rinken

Andra perioden: 0–1 (21.04) Olle Alander Bäckman, 0–2 (23.19) Anton Söderberg (Olle Alander Bäckman).

Tredje perioden: 0–3 (40.18) Vidar Hedlund (August Hedlund, Olle Alander Bäckman), 0–4 (43.28) Olle Alander Bäckman (August Hedlund, Julius Von Krusenstierna), 1–4 (52.37) Malte Olsson Olebjörk (Nils Seläng, Kelvin Franklin), 1–5 (56.00) Julius Von Krusenstierna (Vidar Hedlund, August Hedlund), 2–5 (57.03) Liam Domeij (Ali Al-Eidani).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Svedjeholmen/KB65 U18: 1-2-2

Nälden/Östersund U18: 1-0-4

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: Ånge IK, hemma, 8 mars 12.00

Nälden/Östersund U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 8 mars 12.00