Nälden/Östersund J18 en lätt match för Vännäs HC J18

Vännäs HC J18 vann med 6–1 mot Nälden/Östersund J18

William Sandqvist matchvinnare för Vännäs HC J18

Tredje raka segern för Vännäs HC J18

Vännäs HC J18 vann på hemmaplan mot Nälden/Östersund J18 i U18 division 1 norra B herr med klara 6–1 (2–0, 3–0, 1–1).

ÖSK/Ö-vik J18 nästa för Vännäs HC J18

Vännäs HC J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Vännäs HC J18 starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Emil Holmgren, Edvin Norberg och Alfons Kilstadius. Efter 3.05 i tredje perioden ökade Vännäs HC J18 på till 6–0 genom Melvin Jonsson.

Wilmer Andersson reducerade förvisso, men närmare än 6–1 kom inte Nälden/Östersund J18. Vännäs HC J18 tog därmed en säker seger.

Melvin Jonsson och Filip Nygren gjorde ett mål och två assist var för Vännäs HC J18.

Nälden/Östersund J18 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Vännäs HC J18 har nio poäng.

Den 1 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Näskotthallen.

I nästa match möter Vännäs HC J18 ÖSK/Ö-vik J18 borta på onsdag 1 oktober 19.45. Nälden/Östersund J18 möter Umeå Hockeyklubb söndag 28 september 13.30 borta.

Vännäs HC J18–Nälden/Östersund J18 6–1 (2–0, 3–0, 1–1)

U18 division 1 norra B herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (11.48) Filip Nygren (Melvin Jonsson), 2–0 (19.20) William Sandqvist (Leon Torneus).

Andra perioden: 3–0 (25.00) Emil Holmgren (Lucas Noren), 4–0 (25.59) Edvin Norberg (Jonathan Ebbhagen, Gabriel Johansson), 5–0 (37.10) Alfons Kilstadius (Filip Nygren, Melvin Jonsson).

Tredje perioden: 6–0 (43.05) Melvin Jonsson (Filip Nygren, Hugo Engman), 6–1 (44.00) Wilmer Andersson (Neo Engkvist).

Nästa match:

Vännäs HC J18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 1 oktober

Nälden/Östersund J18: Umeå Hockey Klubb, borta, 28 september