Nacka vann stort hemma mot Enköping

Nacka segrade – 6–1 mot Enköping

Emil Eneqvist matchvinnare för Nacka

Enköpings tolfte raka förlust

Nackas fina spel fortsätter och laget tog återigen en enkel seger när laget besegrade Enköping hemma i Nacka Ishall i U20 region öst herr. Nacka gjorde sex mål och vann med 6–1 (3–0, 2–1, 1–0).

Det här var Nackas andra nolla den här säsongen.

Resultatet innebär att Enköping nu har tolv förluster i rad.

Nacka–Enköping – mål för mål

Nacka stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.45 i mitten av perioden. Nacka ökade ledningen till 4–0 genom Hugo Mikaelsson efter 3.06 i andra perioden.

Enköping reducerade dock till 4–1 genom Emil De Pourbaix tidigt i perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Efter 5.34 ökade Nacka på till 5–1 återigen genom Arvid Broman. 6.15 in i tredje perioden slog Erik Ekmark till återigen på pass av Hugo Mikaelsson och ökade ledningen.

Erik Ekmark gjorde två mål för Nacka och spelade dessutom fram till ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nacka HK med 5–4 efter förlängning .

I nästa match möter Nacka Vallentuna borta och Enköping möter IK Göta hemma. Båda matcherna spelas måndag 3 november 19.40.

Nacka–Enköping 6–1 (3–0, 2–1, 1–0)

U20 region öst herr, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (9.16) Erik Ekmark (Storm Aho-Schjölin, Edwin Malmgren), 2–0 (11.32) Emil Eneqvist (Erik Ekmark, Fabian Alm), 3–0 (17.01) Arvid Broman (Albin Ekeblom, Peter Sivoho).

Andra perioden: 4–0 (23.06) Hugo Mikaelsson (Otto Gregersen), 4–1 (23.14) Emil De Pourbaix (Christoffer Siemerling), 5–1 (25.34) Arvid Broman.

Tredje perioden: 6–1 (46.15) Erik Ekmark (Hugo Mikaelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 2-1-2

Enköping: 0-0-5

Nästa match:

Nacka: Vallentuna Hockey, borta, 3 november

Enköping: IK Göta, hemma, 3 november