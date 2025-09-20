Nacka avgjorde i straffläggningen borta mot Tyresö Hanviken J20

Seger för Nacka med 5–4 efter straffar

Carl Bauman tvåmålsskytt för Nacka

IK Göta Bromma J20 nästa motståndare för Tyresö Hanviken J20

Det blev en riktigt tajt match när Tyresö Hanviken J20 tog emot Nacka i U20 region öst herr. Matchen avgjordes först efter straffar, där bortalaget var starkast, och slutresultatet blev därmed 4–5 (1–2, 2–1, 1–1, 0–0, 0–1). Carl Bauman blev hjälte i straffläggningen.

Carl Bauman gjorde två mål för Nacka

Nacka startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Albin Eriksson och Erik Ekmark innan Tyresö Hanviken J20 svarade och gjorde 2–1 genom Arvid Blom. Anton Skoogh och Albin Carlsson gjorde att Tyresö Hanviken J20 vände till underläget till ledning med 3–2.

Nacka kvitterade till 3–3 genom Carl Bauman i andra perioden. Efter 5.58 i tredje perioden gjorde Tyresö Hanviken J20 4–3 genom Albin Carlsson, som gjorde sitt andra mål.

Nacka kvitterade till 4–4 genom Emil Eneqvist efter 7.40 av perioden. I straffläggningen var det Nacka som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Carl Bauman för.

Nackas Otto Gregersen hade tre assists.

Den 25 oktober möts lagen återigen, då i Nacka Ishall.

Måndag 22 september möter Tyresö Hanviken J20 IK Göta Bromma J20 borta 20.00 och Nacka möter Sollentuna hemma 19.15.

Tyresö Hanviken J20–Nacka 4–5 (1–2, 2–1, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 region öst herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (10.32) Albin Eriksson (Storm Aho-Schjölin, Otto Gregersen), 0–2 (11.22) Erik Ekmark (Otto Gregersen, Zion Keuter), 1–2 (18.09) Arvid Blom (Aron Ahnlund, Tim Rillver).

Andra perioden: 2–2 (29.59) Anton Skoogh (Kevin Eklund), 3–2 (30.44) Albin Carlsson (Lukas Grzymek, Gustaf Bredin), 3–3 (39.32) Carl Bauman (Fabian Alm, Otto Gregersen).

Tredje perioden: 4–3 (45.58) Albin Carlsson (Gustaf Bredin, Lukas Grzymek), 4–4 (47.40) Emil Eneqvist (Rasmus Höök).

Straffar: 4–5 (65.00) Carl Bauman.

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: IK Göta Bromma, borta, 22 september

Nacka: Sollentuna HC, hemma, 22 september