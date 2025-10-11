Mörrums GoIS U20 utklassade Trelleborg – vann med 10–1

Mörrums GoIS U20 vann med 10–1 mot Trelleborg

Mörrums GoIS U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lucas Johansson Blomgren avgjorde för Mörrums GoIS U20

Mörrums GoIS U20 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Trelleborg i U20 division 1 E syd herr med hela 10–1 (4–0, 3–0, 3–1).

Segern var Mörrums GoIS U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Tyringe nästa för Mörrums GoIS U20

Mörrums GoIS U20 var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Mörrums GoIS U20 som var vassast och gick från 4–0 till 7–0 genom mål av Simon Högardh, Jonathan Thörn och Matei Bolocan. Mörrums GoIS U20 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.58 genom Simon Högardh och gick upp till 9–0 innan Trelleborg svarade.

Segern skrevs till slut till 10–1 för Mörrums GoIS U20.

Arturs Medvedevs och Sigge Grindhage gjorde ett mål och tre assist var för Mörrums GoIS U20.

Den 15 november tar lagen sig an varandra igen, då i Söderslättshallen.

Mörrums GoIS U20 tar sig an Tyringe i nästa match borta tisdag 14 oktober 19.30. Trelleborg möter samma dag 19.15 Lejonet borta.

Mörrums GoIS U20–Trelleborg 10–1 (4–0, 3–0, 3–1)

U20 division 1 E syd herr, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (4.52) Matei Bolocan (Edvin Gummesson, Arturs Medvedevs), 2–0 (6.25) Lucas Johansson Blomgren (Wille Nilsson Lindkvist, Simon Högardh), 3–0 (11.49) Arturs Medvedevs, 4–0 (19.13) Albin Håkansson (Oskar Olofsson).

Andra perioden: 5–0 (33.26) Simon Högardh (Sigge Grindhage, Edvin Gummesson), 6–0 (35.04) Jonathan Thörn (Hampus Eriksson, Sigge Grindhage), 7–0 (38.28) Matei Bolocan (Arturs Medvedevs, Robin Eskelinen).

Tredje perioden: 8–0 (48.58) Simon Högardh (Edvin Gummesson, Sigge Grindhage), 9–0 (49.32) Albin Håkansson (Rasmus Havby), 9–1 (53.37) Elias Smith (Theo Skarin), 10–1 (58.10) Sigge Grindhage (Arturs Medvedevs, Hampus Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS U20: 4-0-1

Trelleborg: 1-0-4

Nästa match:

Mörrums GoIS U20: Tyringe SoSS, borta, 14 oktober

Trelleborg: IF Lejonet, borta, 14 oktober