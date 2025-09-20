Mörrums GoIS U20 utklassade Frosta Hockey/Åstorp IK U20 på bortaplan

Mörrums GoIS U20 vann med 9–2 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Arturs Medvedevs gjorde tre mål för Mörrums GoIS U20

Åtta raka mål för Mörrums GoIS U20

Mörrums GoIS U20 dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i U20 division 1 E syd herr med hela 9–2 (7–1, 2–0, 0–1).

Arturs Medvedevs med tre mål för Mörrums GoIS U20

Mörrums GoIS U20 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 7–1.

Även i andra perioden var det Mörrums GoIS U20 som var vassast och gick från 1–7 till 1–9 genom mål av Simon Högardh och Arturs Medvedevs. 11.07 in i tredje perioden slog Kevin Sjöström till på pass av Jacob Svensson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Frosta Hockey/Åstorp IK U20.

Arturs Medvedevs gjorde tre mål för Mörrums GoIS U20 och spelade fram till två mål, Hampus Eriksson hade tre assists, Simon Högardh stod för tre poäng, varav två mål och Robin Eskelinen hade tre assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 oktober i Jössarinken.

I nästa omgång har Frosta Hockey/Åstorp IK U20 Trelleborg borta i Söderslättshallen, tisdag 23 september 19.00. Mörrums GoIS U20 spelar borta mot Lund lördag 27 september 14.00.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20–Mörrums GoIS U20 2–9 (1–7, 0–2, 1–0)

U20 division 1 E syd herr, Höörs Ishall

Första perioden: 0–1 (10.46) Oscar Seydlitz (Arturs Medvedevs, Hampus Eriksson), 1–1 (12.17) Pontus Hildingsson (Otis Ponnert), 1–2 (12.55) Sigge Grindhage (Jonathan Thörn, Wille Nilsson Lindkvist), 1–3 (13.40) Arturs Medvedevs (Simon Högardh), 1–4 (14.00) Arturs Medvedevs (Hampus Eriksson), 1–5 (16.18) Sigge Grindhage (Jonathan Thörn, Wille Nilsson Lindkvist), 1–6 (16.37) Simon Högardh (Matei Bolocan), 1–7 (17.01) Wilhelm Danielsson (Robin Eskelinen, Leon Condrup).

Andra perioden: 1–8 (22.43) Simon Högardh (Robin Eskelinen, Arturs Medvedevs), 1–9 (37.30) Arturs Medvedevs (Robin Eskelinen, Hampus Eriksson).

Tredje perioden: 2–9 (51.07) Kevin Sjöström (Jacob Svensson).

Nästa match:

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Trelleborgs IF, borta, 23 september

Mörrums GoIS U20: Lund Giants HC, borta, 27 september