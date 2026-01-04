Mörrums GoIS J18 nollade Kristianstad – vann på hemmaplan

Mörrums GoIS J18 vann med 5–0 mot Kristianstad

Caesar Glifberg med två mål för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 höll tätt bakåt

Mörrums GoIS J18 höll nollan på hemmaplan mot Kristianstad i U18 division 1 syd C vår. Matchen slutade 5–0 (1–0, 2–0, 2–0).

Caesar Glifberg tvåmålsskytt för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 tog ledningen efter 13.45 genom Caesar Glifberg på passning från Oscar Seydlitz och Hugo Yngsell.

Efter 1.47 i andra perioden nätade Tristan Isenhelm på pass av Hugo Yngsell och gjorde 2–0.

Victor Rasmussen gjorde dessutom 3–0 efter 6.44 framspelad av Benjamin Bengtsson och Oliver Tykesson.

4.01 in i tredje perioden nätade Mörrums GoIS J18:s Caesar Glifberg återigen på pass av Leon Condrup och ökade ledningen.

Efter 13.43 gjorde Leon Condrup också 5–0 efter förarbete från Caesar Glifberg och Oliver Tykesson.

Mörrums GoIS J18:s Caesar Glifberg stod för två mål och ett assist.

Mörrums GoIS J18 vann senast lagen möttes med 6–0 i Jössarinken.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mörrums GoIS IK vunnit.

Mörrums GoIS J18 tar sig an Limhamn i nästa match borta söndag 11 januari 15.00. Kristianstad möter samma dag 16.30 IF Lejonet U18 hemma.

Mörrums GoIS J18–Kristianstad 5–0 (1–0, 2–0, 2–0)

U18 division 1 syd C vår, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (13.45) Caesar Glifberg (Oscar Seydlitz, Hugo Yngsell).

Andra perioden: 2–0 (21.47) Tristan Isenhelm (Hugo Yngsell), 3–0 (26.44) Victor Rasmussen (Benjamin Bengtsson, Oliver Tykesson).

Tredje perioden: 4–0 (44.01) Caesar Glifberg (Leon Condrup), 5–0 (53.43) Leon Condrup (Caesar Glifberg, Oliver Tykesson).

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: Limhamn HK, borta, 11 januari 15.00

Kristianstad: IF Lejonet, hemma, 11 januari 16.30