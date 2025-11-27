Mörrums GoIS J18 besegrade Limhamn med knapp marginal

Seger för Mörrums GoIS J18 med 2–1 mot Limhamn

Tudor Bolocan med två mål för Mörrums GoIS J18

Andra raka segern för Mörrums GoIS J18

Hemmalaget Mörrums GoIS J18 vann matchen mot Limhamn i U18 division 1 syd C herr. Resultatet i torsdagens match i Jössarinken blev 2–1 (0–0, 2–1, 0–0).

– Vi gör en spelmässigt bra match och följer vår matchplan hyfsat. Kan väl tycka att vi ska göra några mål till med tanke på skottstatistiken och det antal bra lägen vi skapar, tyckte Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod, efter matchen.

Därmed har Mörrums GoIS J18 vunnit fem matcher i rad på hemmaplan.

Mörrums GoIS J18–Limhamn – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Mörrums GoIS J18 startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Tudor Bolocan. Limhamn gjorde 2–1 genom Lucas Mortensen efter 17.08 men kom aldrig närmare.

I tredje perioden höll Mörrums GoIS J18 i sin 2–1-ledning och vann.

Mörrums GoIS J18 har tre segrar och två förluster och 15–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Limhamn har två vinster och tre förluster och 13–12 i målskillnad. Det här var Mörrums GoIS J18:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Limhamns fjärde uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Mörrums GoIS J18 på tredje plats och Limhamn på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mörrums GoIS IK med 5–2.

På söndag 30 november 14.00 spelar Mörrums GoIS J18 borta mot KRIF Hockey J18 och Limhamn hemma mot Kristianstad.

Mörrums GoIS J18–Limhamn 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)

U18 division 1 syd C herr, Jössarinken

Andra perioden: 1–0 (24.18) Tudor Bolocan (Oscar Seydlitz, Matei Bolocan), 2–0 (37.02) Tudor Bolocan, 2–1 (37.08) Lucas Mortensen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS J18: 3-0-2

Limhamn: 2-0-3

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: KRIF Hockey, borta, 30 november

Limhamn: Kristianstads IK, hemma, 30 november