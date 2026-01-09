Mörrum tog ny seger mot favoritmotståndet

Mörrum-seger med 4–1 mot Kungälv

Hampus Johannesson gjorde två mål för Mörrum

Isak Renemark avgjorde för Mörrum

Mörrum fortsätter att ha det lätt mot Kungälv i hockeyettan södra. På fredagen vann Mörrum på nytt – den här gången med 4–1 (2–0, 1–0, 1–1) borta i Oasen. Det var Mörrums åttonde raka seger mot Kungälv.

Mörrum hade före fredagens bortamatch fem förluster i rad.

Mörrums Hampus Johannesson tvåmålsskytt

August Renemark gav gästerna Mörrum ledningen efter fyra minuter efter pass från Noa Lindqvist-Muci och Hampus Johannesson. Laget gjorde 0–2 när Isak Renemark slog till efter förarbete av Hampus Johannesson och Noa Lindqvist-Muci efter 11.37.

Efter 11.18 i andra perioden nätade Hampus Johannesson framspelad av Rasmus Nilsson och gjorde 0–3.

3.14 in i tredje perioden fick Hampus Johannesson utdelning återigen på pass av Noa Lindqvist-Muci och ökade ledningen. 11.52 in i perioden slog Oliver Gabay till framspelad av Alexander Olsén och Isak Wignell och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Kungälv.

Mörrums Hampus Johannesson stod för fyra poäng, varav två mål och Noa Lindqvist-Muci hade tre assists.

För tabellens utseende betyder det här att Kungälv ligger på 14:e plats medan Mörrum är på 13:e plats.

När lagen möttes senast vann Mörrum med 5–3.

I nästa match möter Kungälv Grästorps IK hemma på onsdag 14 januari 19.00. Mörrum möter Tranås söndag 11 januari 16.00 hemma.

Kungälv–Mörrum 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

Hockeyettan södra, Oasen

Första perioden: 0–1 (4.07) August Renemark (Noa Lindqvist-Muci, Hampus Johannesson), 0–2 (11.37) Isak Renemark (Hampus Johannesson, Noa Lindqvist-Muci).

Andra perioden: 0–3 (31.18) Hampus Johannesson (Rasmus Nilsson).

Tredje perioden: 0–4 (43.14) Hampus Johannesson (Noa Lindqvist-Muci), 1–4 (51.52) Oliver Gabay (Alexander Olsén, Isak Wignell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 1-1-3

Mörrum: 1-0-4

Nästa match:

Kungälv: Grästorps IK, hemma, 14 januari 19.00

Mörrum: Tranås AIF, hemma, 11 januari 16.00