Mörrum förlänger segersviten mot Tyringe

Seger för Mörrum med 3–2 mot Tyringe

Rasmus Nilsson avgjorde för Mörrum

Tredje raka förlusten för Tyringe

Mörrum fortsätter att ha det lätt mot Tyringe i hockeyettan södra. På onsdagen vann Mörrum på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 3–1, 0–1) hemma i Jössarinken. Det var Mörrums sjunde raka seger mot Tyringe.

Mörrum–Tyringe – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 3.02 i andra perioden gjorde Tyringe 0–1 genom Isak Ivehed.

Mörrum vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 inom bara 4.07.

13.35 in i tredje perioden slog Teodor Forssander till och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Tyringe.

Mörrum har tre segrar och två förluster och 16–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tyringe har en vinst och fyra förluster och 10–15 i målskillnad.

Mörrum stannar därmed på tolfte plats och Tyringe på 15:e plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Mörrum med 1–0.

Nästa motstånd för Mörrum är Mjölby. Lagen möts fredag 13 februari 19.00 i ProTrain Arena. Tyringe tar sig an Nyköping hemma lördag 14 februari 16.00.

Mörrum–Tyringe 3–2 (0–0, 3–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Andra perioden: 0–1 (23.02) Isak Ivehed (Algot Blomdahl- Arnoldsson, Max Kroon), 1–1 (34.06) Kevin Engvall, 2–1 (36.19) Samuel Wälimaa (Alexander Sandberg, August Renemark), 3–1 (38.13) Rasmus Nilsson (Elias Knoester, Holger Härensten).

Tredje perioden: 3–2 (53.35) Teodor Forssander.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 3-0-2

Tyringe: 1-0-4

Nästa match:

Mörrum: Mjölby HC, borta, 13 februari 19.00

Tyringe: Nyköpings SK, hemma, 14 februari 16.00